В Винницкой области разоблачили уклониста, который женился на бывшей теще, чтобы выехать за границу

В Винницкой области пограничники выявили фиктивный брак.

Фото: rda-m-p.gov.ua

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В автомобильном пункте пропуска «Могилев-Подольский» пограничники разоблачили фиктивную супружескую пару, которая пыталась использовать брак для пересечения границы. Об этом сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

На выезд из Украины прибыли 29-летний мужчина вместе со своей 47-летней женой с инвалидностью.

«Заметная разница в возрасте между супругами сразу привлекла внимание, однако сами они уверяли: годы — не помеха для большой любви. Однако во время проверки романтическая легенда быстро рассыпалась: оба путались в ответах, рассказать историю знакомства не смогли. Правда, кое-что их действительно объединяло — 47-летняя женщина оказалась бывшей тещей мужчины. Брак был заключен исключительно для того, чтобы вывезти лицо призывного возраста за пределы Украины», — заявили в Госпогранслужбе.

По факту выявления уголовного правонарушения в Нацполицию направлено сообщение по ст. 332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу» и ст. 336 УК Украины «Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации».

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