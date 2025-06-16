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Военнообязанный уже имел условный срок за уклонение от мобилизации, но снова проигнорировал повестку — что решил суд

14:58, 16 июня 2025
В Житомирской области 47-летний мужчина получил повестку, однако отказался от мобилизации.
Военнообязанный уже имел условный срок за уклонение от мобилизации, но снова проигнорировал повестку — что решил суд
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В Житомирской области военнообязанный отказался получать повестку и уклонился от мобилизации. Мужчина уже имел условный срок за уклонение от мобилизации, но снова проигнорировал повестку. Приговор по делу № 292/1105/24 вынес Пулинский районный суд Житомирской области.

В материалах дела указано, что 47-летний мужчина в июле 2024 года отказался получить повестку и уклонился от мобилизации.

На суде обвиняемый признал свою вину.

Житель Житомирской области заявил, что хоть военно-врачебная комиссия и признала его годным к мобилизации, однако у него «больное сердце, заболевание лёгких и повышенное артериальное давление».

Также мужчина сообщил, что ухаживает за больным отцом, и поэтому не хочет служить в ВСУ.

Суд проанализировал материалы дела и установил, что в 2023 году мужчина уже был осуждён к испытательному сроку за уклонение от мобилизации. Однако ситуация повторилась.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и по этой статье уголовного закона назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 1 месяц.

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