Військовозобов’язаний вже мав умовний термін за ухилення від мобілізації, але знову проігнорував повістку — що вирішив суд

На Житомирщині військовозобов’язаний відмовився отримувати повістку та ухилився від мобілізації. Чоловік вже мав умовний термін за ухилення від мобілізації, але знову проігнорував повістку. Вирок у справі № 292/1105/24 виніс Пулинський районний суд Житомирської області.
У матеріалах справи вказується, що 47-річний чоловік у липні 2024 року відмовився отримувати повістку та ухилився від мобілізації.
На суді обвинувачений провину визнав.
Житель Житомирщини заявив, що хоч військово-лікарська комісії і визнала його придатним до мобілізації, проте у нього «хворе серце, хвороба легенів та підвищений артеріальний тиск».
Також чоловік заявив, що він доглядає за хворим батьком, а тому не хоче служити у ЗСУ.
Суд проаналізував матеріали справи та встановив, що чоловік 2023 року вже був засуджений до іспитового терміну за ухилення від мобілізації. Проте ситуація знову повторилась.
Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.336 КК України та за цією статтею кримінального Закону призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком 3 роки один місяць.
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