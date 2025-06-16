Військовозобов’язаний вже мав умовний термін за ухилення від мобілізації, але знову проігнорував повістку — що вирішив суд

На Житомирщині 47-річний чоловік отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

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На Житомирщині військовозобов’язаний відмовився отримувати повістку та ухилився від мобілізації. Чоловік вже мав умовний термін за ухилення від мобілізації, але знову проігнорував повістку. Вирок у справі № 292/1105/24 виніс Пулинський районний суд Житомирської області.

У матеріалах справи вказується, що 47-річний чоловік у липні 2024 року відмовився отримувати повістку та ухилився від мобілізації.

На суді обвинувачений провину визнав.

Житель Житомирщини заявив, що хоч військово-лікарська комісії і визнала його придатним до мобілізації, проте у нього «хворе серце, хвороба легенів та підвищений артеріальний тиск».

Також чоловік заявив, що він доглядає за хворим батьком, а тому не хоче служити у ЗСУ.

Суд проаналізував матеріали справи та встановив, що чоловік 2023 року вже був засуджений до іспитового терміну за ухилення від мобілізації. Проте ситуація знову повторилась.

Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.336 КК України та за цією статтею кримінального Закону призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком 3 роки один місяць.

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