На Вінниччині викрили ухилянта, який одружився на колишній тещі, щоб виїхати за кордон

На Вінниччині прикордонники виявили фіктивний шлюб.

Фото: rda-m-p.gov.ua

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У автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський» прикордонники викрили фіктивне подружжя, яке намагалося використати шлюб для перетину кордону. Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

На виїзд з України прибули 29-річний чоловік разом зі своєю 47-річною дружиною з інвалідністю.

«Помітна різниця у віці між подружжям одразу привернула увагу, однак, самі вони запевняли: роки – не перешкода для великого кохання. Втім, під час перевірки, романтична легенда швидко розсипалась: обидва плутались у відповідях, про історію знайомства розповісти не змогли. Щоправда, дещо їх і справді поєднувало, адже 47-річна жінка виявилась колишньою тещею чоловіка. Шлюб був укладений виключно для того, аби вивезти особу призивного віку за межі України», - заявили у ДПСУ.

За фактом виявлення кримінального правопорушення до Нацполіції направлено повідомлення за ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон» та ст.336 ККУ «Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації».

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