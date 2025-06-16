Практика судів
  1. Суспільство

Додаткові виплати пенсіонерам і людям з інвалідністю продовжено до кінця липня: хто отримає

20:20, 16 червня 2025
Додаткові виплати для пенсіонерів, осіб без права на пенсію, та людей з інвалідністю продовжено до кінця липня.
Додаткові виплати пенсіонерам і людям з інвалідністю продовжено до кінця липня: хто отримає
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мінсоцполітики, Пенсійний фонд та Всесвітня продовольча програма, щоб підтримати пенсіонерів та людей з інвалідністю, продовжують до кінця липня додаткові виплати для них.

Тим, хто підпадає під умови програми, Всесвітня продовольча програма перераховує різницю між соціальною виплатою, яку вони вже отримують, та 3250 гривень.

Хто може отримати виплати?

Пенсіонери, які:

  • отримують пенсію (з усіма доплатами) меншу за 3,250 грн/міс;
  • не отримували жодної іншої фінансової допомоги (як ВПО чи від міжнародних організацій) з березня 2023 року;
  • проживають на територіях активних або можливих бойових дій.

Люди з інвалідністю, які:

  • не мають права на пенсію або є особою з інвалідністю;
  • мають інвалідність з дитинства або є дітьми з інвалідністю;
  • отримують державну соціальну допомогу меншу за 3,250 грн/міс.;
  • не отримують жодної іншої фінансової допомоги (як ВПО чи від міжнародних організацій);
  • проживають в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській або Чернігівській областях (окрім тимчасово окупованих територій).

Подавати заявки чи реєструватися не потрібно.

Допомога буде виплачена автоматично тим же способом, яким ви вже отримуєте пенсію або соціальні виплати.

Допомога надається лише найбільш вразливим категоріям населення. Не всі пенсіонери та отримувачі соціальної допомоги підпадають під критерії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Формувати аналітику з людського резерву військових можна буде в режимі реального часу – Черногоренко

Реєстр військовослужбовців дозволить отримувати точні та актуальні дані про особовий склад.

Україна може замінити посла України у США Оксану Маркарову на одного з міністрів – Ярослав Железняк

Ярослав Железняк повідомив, що Оксану Маркарову можуть замінити на посаді посла України в США на одного з діючих міністрів.

Чи тотожна відставка уряду припиненню його повноважень – що говорить Конституція і закон про Кабмін

Кабмін, відставку якого прийнято Верховною Радою, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабміну.

Верховний Суд пояснив, чи є збільшення розміру позовних вимог у кримінальному провадженні погіршенням становища обвинуваченого

Якщо збільшення суми позову не потягло за собою застосування закону про більш тяжке кримінальне правопорушення та посилення покарання, це не вважається погіршенням становища обвинуваченого.

У Раді зареєстрували законопроект про автоматичне продовження повноважень мовного Омбудсмена на час воєнного стану

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про автоматичне продовження повноважень Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня на час воєнного стану.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Катющенко
    Віталій Катющенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Євген Мацький
    Євген Мацький
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду