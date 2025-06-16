Додаткові виплати пенсіонерам і людям з інвалідністю продовжено до кінця липня: хто отримає

Мінсоцполітики, Пенсійний фонд та Всесвітня продовольча програма, щоб підтримати пенсіонерів та людей з інвалідністю, продовжують до кінця липня додаткові виплати для них.
Тим, хто підпадає під умови програми, Всесвітня продовольча програма перераховує різницю між соціальною виплатою, яку вони вже отримують, та 3250 гривень.
Хто може отримати виплати?
Пенсіонери, які:
Люди з інвалідністю, які:
Подавати заявки чи реєструватися не потрібно.
Допомога буде виплачена автоматично тим же способом, яким ви вже отримуєте пенсію або соціальні виплати.
Допомога надається лише найбільш вразливим категоріям населення. Не всі пенсіонери та отримувачі соціальної допомоги підпадають під критерії.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.