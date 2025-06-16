Додаткові виплати пенсіонерам і людям з інвалідністю продовжено до кінця липня: хто отримає

Додаткові виплати для пенсіонерів, осіб без права на пенсію, та людей з інвалідністю продовжено до кінця липня.

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Мінсоцполітики, Пенсійний фонд та Всесвітня продовольча програма, щоб підтримати пенсіонерів та людей з інвалідністю, продовжують до кінця липня додаткові виплати для них.

Тим, хто підпадає під умови програми, Всесвітня продовольча програма перераховує різницю між соціальною виплатою, яку вони вже отримують, та 3250 гривень.

Хто може отримати виплати?

Пенсіонери, які:

отримують пенсію (з усіма доплатами) меншу за 3,250 грн/міс;

не отримували жодної іншої фінансової допомоги (як ВПО чи від міжнародних організацій) з березня 2023 року;

проживають на територіях активних або можливих бойових дій.

Люди з інвалідністю, які:

не мають права на пенсію або є особою з інвалідністю;

мають інвалідність з дитинства або є дітьми з інвалідністю;

отримують державну соціальну допомогу меншу за 3,250 грн/міс.;

не отримують жодної іншої фінансової допомоги (як ВПО чи від міжнародних організацій);

проживають в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській або Чернігівській областях (окрім тимчасово окупованих територій).

Подавати заявки чи реєструватися не потрібно.

Допомога буде виплачена автоматично тим же способом, яким ви вже отримуєте пенсію або соціальні виплати.

Допомога надається лише найбільш вразливим категоріям населення. Не всі пенсіонери та отримувачі соціальної допомоги підпадають під критерії.

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