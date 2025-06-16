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Які документи підтверджують факт неможливості виконання працівником роботи за станом здоров'я — список

21:33, 16 червня 2025
Перелік документів, що можуть слугувати підставою для звільнення працівника через стан здоров’я.
Які документи підтверджують факт неможливості виконання працівником роботи за станом здоров'я — список
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Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області роз’яснило, які документи підтверджують факт неможливості виконання працівником роботи за станом здоров'я.

Відповідно до Порядку розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я за наявності в нього права на призначення дострокової пенсії за віком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 року № 1449, невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я може бути підтверджена:

  • довідкою закладу охорони здоров’я, яка містить інформацію про заключний висновок лікарсько-консультативної комісії щодо зміни місця роботи, зазначену в журналі запису висновків такої комісії;
  • повідомленням роботодавцю щодо групи інвалідності та її причини або випискою з акта огляду МСЕК, або індивідуальною програмою реабілітації;
  • медичною довідкою про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника певної категорії, виданою комісією з проведення медичних оглядів закладів охорони здоров’я.

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