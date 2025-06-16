Які документи підтверджують факт неможливості виконання працівником роботи за станом здоров'я — список

Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області роз’яснило, які документи підтверджують факт неможливості виконання працівником роботи за станом здоров'я.
Відповідно до Порядку розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я за наявності в нього права на призначення дострокової пенсії за віком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 року № 1449, невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я може бути підтверджена:
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