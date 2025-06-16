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Стартап Mechanize хоче замінити працівників офісів у всьому світі ШІ-агентами

16:27, 16 червня 2025
Компанія Mechanize вже створює цифрові офіси для навчання ШІ-агентів.
Стартап Mechanize хоче замінити працівників офісів у всьому світі ШІ-агентами
Фото: forbes.com
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У США стартап Mechanize планує просувати автоматизацію офісу за допомогою штучного інтелекту далі, ніж будь-хто інший. Компанія хоче якомога швидше повністю замінити людську працю за комп’ютером штучним інтелектом. На цьому етапі створюються цифрові офіси, розроблені спеціально для навчання ШІ-агентів, пише Nytimes.

Співзасновник Mechanize Тамай Бешироглу заявив, що їхня мета — «повністю автоматизувати роботу».

Зараз команда зосереджена на створенні майбутнього, в якому ШІ не просто допомагає у цифровій праці, а повністю її замінює. Їхня перша мета — розробка програмного забезпечення.

Mechanize робить ставку на навчання з підкріпленням. Компанія навчає ШІ-агентів у віртуальних робочих просторах, які імітують реальні цифрові офіси: поштові скриньки, Slack, редактори коду, браузери та багато іншого. Агенти виконують завдання, отримують винагороду за успіх і покарання за невдачу та повторюють цикл. «Це схоже на створення дуже нудної відеогри», — сказав Бешироглу.

Засновники вважають, що цих середовищ зрештою буде достатньо для навчання агентів, здатних виконувати будь-яку роботу, пов’язану з комп’ютером. До цієї реальності ще багато років. За їхніми оцінками, на це може піти від 10 до 30 років.

У Mechanize хочуть, щоб ШІ-агенти виконували всі цифрові завдання — від планування та комунікації до виконання. «Ми по-справжньому зрозуміємо, що досягли успіху, лише коли створимо системи ШІ, здатні взяти на себе практично всі обов’язки, які людина може виконувати за комп’ютером», — кажуть засновники.

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США штучний інтелект ШІ

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