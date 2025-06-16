Возврат исполнительного документа взыскателю в связи с отсутствием у должника имущества не является основанием для исключения сведений из Единого реестра должников

Основания для исключения сведений из Единого реестра должников являются исчерпывающими, и возврат документа из-за отсутствия имущества к ним не относится.

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Возврат исполнительного документа взыскателю в связи с отсутствием у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание, не является основанием для исключения сведений о должнике из Единого реестра должников.

На это указал Кассационный административный суд Верховного Суда в постановлении от 3 апреля 2025 года по делу №580/12260/23 относительно обязательства Государственной исполнительной службы (ГИС) исключить сведения из Единого реестра должников.

Обстоятельства дела

Истец был должником в исполнительных производствах, по которым решением государственного исполнителя взыскателю были возвращены исполнительные документы в связи с отсутствием у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание.

Истец указывал, что повторно исполнительный лист взыскатель к исполнению не предъявлял, срок на их предъявление истек, а потому и оснований для дальнейшего пребывания в статусе должника нет, однако ответчик отказывается удалить соответствующие сведения из Единого реестра должников.

Судом первой инстанции иск был удовлетворен. Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции и принял новое, которым отказал в удовлетворении иска, отметив, что основания для исключения сведений являются исчерпывающими, и возврат документа из-за отсутствия имущества к ним не относится.

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, решение суда апелляционной инстанции – без изменений.

Позиция Верховного Суда

Часть 7 статьи 9 Закона «Об исполнительном производстве» №1404-VIII предусматривает исчерпывающий перечень случаев исключения сведений из Реестра должников.

Возврат исполнительного документа по основаниям, определенным пунктом 2 части первой статьи 37 этого Закона (в связи с отсутствием у должника имущества), к этому перечню не относится. Возврат исполнительного документа взыскателю, если у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, не означает окончания (закрытия) исполнительного производства и не влечет за собой последствий в виде невозможности начать его снова.

В случае возврата исполнительного документа по указанным основаниям взыскатель не лишен права повторно обратиться в орган государственной исполнительной службы за исполнением судебного решения в течение установленных законом сроков, а в случае пропуска этого срока — обратиться в суд с заявлением о возобновлении срока на предъявление исполнительного документа к исполнению.

Учитывая, что истец не исполнил в добровольном порядке исполнительные листы и на момент предъявления исполнительного документа у него отсутствовало имущество, на которое может быть обращено взыскание, суд апелляционной инстанции пришел к правильным выводам о том, что истец не утратил статуса должника, что, в свою очередь, не является основанием для исключения сведений о должнике из Единого реестра должников.

Автор: Наталя Мамченко

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