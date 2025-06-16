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Декларування криптовалюти — кого стосується і як це зробити правильно

17:04, 16 червня 2025
Хто з посадовців зобов’язаний вказувати криптовалюту в декларації та як оформити це згідно з законом.
Декларування криптовалюти — кого стосується і як це зробити правильно
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги роз’яснив, як та кому потрібно декларувати криптовалюту.

Що таке криптовалюта 

Українське законодавство не дає визначення терміну «криптовалюта». Натомість є поняття «віртуальний актив» — цифровий вираз вартості, який можна продавати, переказувати, використовувати для платіжних чи інвестиційних цілей.

Згідно зі ст. 46 ЗУ «Про запобігання корупції», криптовалюта вважається нематеріальним активом. 

Кому потрібно декларувати криптовалюту 

Людям, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (судді, прокурори, депутати, держслужбовці тощо).

Як задекларувати криптовалюту

В розділі декларації «Нематеріальні активи» вказати: 

  • назву активу (Bitcoin, Etherium, Ripple)
  • дату придбання 
  • кількість криптовалюти
  • загальну вартість криптовалюти певного виду (у гривнях за курсом Нацбанку на останній день звітного періоду декларації).

Вносити потрібно як свої активи, так і членів сім’ї.

Коли подавати декларацію 

Щорічно до 1 квітня.

Чи потрібно звичайному громадянину декларувати криптовалюту

Ні, тому що криптовалюта не має статусу ані грошей, ані електронних грошей.

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