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Росіянам запропонували здавати ДНК за кордоном для ідентифікації тіл окупантів, які РФ передала Україні, — МВС

16:43, 23 червня 2025
Україна співпрацює з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти, аби встановити особи загиблих російських військових, чиї тіла передали під час репатріацій.
Росіянам запропонували здавати ДНК за кордоном для ідентифікації тіл окупантів, які РФ передала Україні, — МВС
Фото: mvs.gov.ua
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Україна розпочала співпрацю з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти (МКЗБ), щоб родичі загиблих або зниклих безвісти російських військових могли здати ДНК та допомогти у встановленні особи тіл, нещодавно переданих РФ. Про це заявив очільник МВС Ігор Клименко під час брифінгу «Росія передає тіла своїх військових: як і навіщо використовує репатріації ворог».

Ця ініціатива покликана пришвидшити процес ідентифікації тіл російських військових, які були передані Росією в Україну під час процедури репатріації.

Клименко зазначив, що допоки не буде остаточно встановлено особу репатрійованого, тіло не підлягатиме поверненню назад до РФ.

Наразі встановлено три випадки, коли вдалося ідентифікувати тіла російських військових, які були передані назад до Росії.

За даними МВС, від початку 2025 року слідчі Національної поліції України спільно з експертами виявили 20 фактів передачі російських військовослужбовців під час процедури репатріації.

Ігор Клименко зазначив, що ворог навмисно ускладнює нам ідентифікацію, породжує хаос, змішуючи тіла російських військових з тілами українців. Очевидно, що російська сторона офіційно не визнає цього факту, адже досі не надали фахових пояснень.

Проте українські слідчі вже зібрали докази, які підтверджують, що тіла належать саме військовим армії ворога.

Під час брифінгу були представлені речові докази, виявлені при огляді тіл. Серед них — особисті жетони, шеврони, документи, елементи військової форми та взуття, характерні для ЗС РФ.

«Окупанти передають тіла під час процедури репатріації у понівеченому та гнилісному стані, що ускладнює їх огляд та проведення ДНК-експертизи, однак протягом цього року ідентифіковано і повернуто родинам для поховання 87% тіл», – зазначив перший заступник голови Нацполіції— начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

Клименко наголосив, що така практика може бути частиною інформаційної маніпуляції або спробою замаскувати реальні втрати армії РФ:

«Ми будемо оприлюднювати докази того, що під час репатріацій Росія передає Україні тіла своїх військових, аби росіяни бачили не лише ставлення РФ до своїх солдатів, а й можливо впізнали близьких по наявним татуюванням, документам чи іншим особистим речам».

Також очільник МВС зазначив, що спеціалісти науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів працюють безупинно, аби якомога більше і швидше ідентифікувати репатрійованих тіл. Над деякими фрагментами тіл проводять по декілька експертиз, аби вивести ДНК-профіль. Для опрацювання усіх тіл (решток), які були передані під час останніх репатріацій в Україну знадобиться понад рік.

Тіла (рештки), які не мають співпадінь по базі ДНК будуть зберігатися у закладах охорони здоров’я.

Раніше повідомлялося, що під час останніх репатріацій Росія передала Україні тіла російських військових, змішані з тілами українських захисників. 

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МВС рф військові Україна війна

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