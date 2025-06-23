У ДПС пояснили, як отримати копії поданих звітних документів, які було втрачено

Головне управління ДПС у м. Києві нагадало платникам податків, що всі подані звітні документи автоматично зберігаються в Електронному кабінеті. У разі їх втрати копії можна переглянути та завантажити самостійно в режимі «Перегляд звітності» - без візитів до податкової, письмових запитів чи очікування відповіді.
Крім того, Електронний кабінет надає широкий спектр інших сервісів:
- формування та подання податкової звітності;
- подання заяв та запитів до ДПС;
- отримання інформації у режимі реального часу тощо.
Електронний кабінет працює цілодобово – 24/7, окрім часу технічного обслуговування.
Вхід до приватної частини здійснюється з використанням:
- кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
- інтегрованої системи електронної ідентифікації id.gov.ua (MobileID, BankID);
- Дія.Підпис;
- «хмарного» КЕП.
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