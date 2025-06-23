У ДПС пояснили, як отримати копії поданих звітних документів, які було втрачено

Отримати копії усіх поданих звітних документів можна в Електронному кабінеті.

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Головне управління ДПС у м. Києві нагадало платникам податків, що всі подані звітні документи автоматично зберігаються в Електронному кабінеті. У разі їх втрати копії можна переглянути та завантажити самостійно в режимі «Перегляд звітності» - без візитів до податкової, письмових запитів чи очікування відповіді.

Крім того, Електронний кабінет надає широкий спектр інших сервісів:

- формування та подання податкової звітності;

- подання заяв та запитів до ДПС;

- отримання інформації у режимі реального часу тощо.

Електронний кабінет працює цілодобово – 24/7, окрім часу технічного обслуговування.

Вхід до приватної частини здійснюється з використанням:

- кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

- інтегрованої системи електронної ідентифікації id.gov.ua (MobileID, BankID);

- Дія.Підпис;

- «хмарного» КЕП.

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