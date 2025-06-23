Практика судів
  1. В Україні

У ДПС пояснили, як отримати копії поданих звітних документів, які було втрачено

22:18, 23 червня 2025
Отримати копії усіх поданих звітних документів можна в Електронному кабінеті.
У ДПС пояснили, як отримати копії поданих звітних документів, які було втрачено
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у м. Києві нагадало платникам податків, що всі подані звітні документи автоматично зберігаються в Електронному кабінеті. У разі їх втрати копії можна переглянути та завантажити самостійно в режимі «Перегляд звітності» - без візитів до податкової, письмових запитів чи очікування відповіді.

Крім того, Електронний кабінет надає широкий спектр інших сервісів:

- формування та подання податкової звітності;

- подання заяв та запитів до ДПС;

- отримання інформації у режимі реального часу тощо.

Електронний кабінет працює цілодобово – 24/7, окрім часу технічного обслуговування.

Вхід до приватної частини здійснюється з використанням:

- кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

- інтегрованої системи електронної ідентифікації id.gov.ua (MobileID, BankID);

- Дія.Підпис;

- «хмарного» КЕП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

податкова

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Виповнилася третя річниця здобуття Україною статусу країни-кандидата на членство в ЄС — Ольга Стефанішина

«Маємо діяти як країна-кандидат, а це означає навчитися мислити ширше Угоди про асоціацію чи категорій «списків реформ» - підкреслила Ольга Стефанішина.

Верховний Суд скасував рішення ВККС, бо Комісія не підтвердила доказами об’єктивність перевірки практичного завдання

Верховний Суд дійшов висновку, що ВККС, не надавши жодних доказів, які б підтверджували об`єктивність та повноту перевірки практичного завдання та обґрунтованості виставлених екзаменаційною комісією балів, не довела, що дотрималася Методичних вказівок, які були затверджені самою ж ВККС.

Суддю ВАКС притягнули до дисциплінарної відповідальності — Віктор Маслов отримав попередження

У 2024-2025 роках до відповідальності притягнуто вже шість суддів Антикорупційного суду.

Олексій Чернишов зазначив, що мав конструктивний діалог з детективами НАБУ

Конструктивний діалог з НАБУ тривав більше 2 годин – врешті НАБУ і САП заявили, що оголосили підозру Чернишову.

Чи може адвокат як представник заявника подати апеляційну скаргу на постанову про закриття кримінального провадження – позиція Верховного Суду

Апеляційний суд повернув апеляційну скаргу адвоката, вказавши, що скаргу подано адвокатом як представником заявника, тобто особою, яка не має права подавати апеляційну скаргу – що вирішив Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Анастасія Радіна
    Анастасія Радіна
    голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики
  • Олександр Палінчак
    Олександр Палінчак
    заступник голови Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ігор Мустеца
    Ігор Мустеца
    заступник Генерального прокурора України
  • Юлія Федулеєва
    Юлія Федулеєва
    суддя Київського районного суду м. Одеси