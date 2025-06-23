На Закарпатті затримали жінку, яка за $9 тисяч допомагала військовозобов’язаним тікати за кордон

34-річна мешканка Виноградова організовувала незаконний перетин кордону, надаючи клієнтам інструкції та доставляючи їх до прикордонної зони.

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На Закарпатті правоохоронці затримали підозрювану у переправленні військовозобов’язаних через кордон. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що до організації протиправної схеми причетна 34-річна мешканка міста Виноградів.

Свої послуги жінка оцінювала у 9 тисяч доларів з особи. За ці гроші фігурантка надавала своїм клієнтам детальні інструкції щодо перетину кордону у обхід офіційних пунктів пропуску та транспортувала їх максимально близько до лінії кордону.

Діяльність фігурантки викрили після того, як неподалік кордону з Угорщиною у селі Тисобийкень Берегівського району прикордонним нарядом було затримано двох чоловіків — 46-річного харків’янина та 24-річного мешканця Запоріжжя, а також їхнього перевізника.

На усіх трьох прикордонники склали адмінпротоколи за ст. 204-1 КупАП та затримали в адміністративному порядку.

Тим часом поліцейські встановили місцеперебування організаторки трансферу і затримали її у порядку статті 208 КПК України.

Жінці інкримінують ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів.

Наразі у справі тривають оперативні заходи та слідчі дії.

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