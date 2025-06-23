Роботодавцям пояснили, як отримати гроші на облаштування робочого місця для особи з інвалідністю

Для роботодавців є низка компенсаційних програм.

Фото: riasne.news

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Державна служба зайнятості пояснила, як отримати гроші на облаштування робочого місця для особи з інвалідністю.

У відомстві зазначили, що для роботодавців є низка компенсаційних програм, які мотивують брати на роботу ВПО, ветеранів та осіб з інвалідністю.

1. Компенсацію на облаштування робочого місця для особи з інвалідністю надають до чи після його обладнання?

Державна служба зайнятості пропонує роботодавцям допомогу в створенні належних умов для зручної роботи працівників з інвалідністю, розмір компенсації складає до 120 000 грн – для співробітників І групи та до 80 000 грн – для ІІ групи. Така компенсація надається після працевлаштування особи з інвалідністю та фактичного облаштування її робочого місця. Виплату можуть отримати фізичні особи підприємці або ж юридичні особи, які створили відповідне робоче місце. Важливо, що компенсацію не отримає роботодавець, на якого людина з інвалідністю працювала протягом 180 днів перед актуальною датою працевлаштування.

2. Чи можна отримати компенсацію за облаштування робочого місця для людини з інвалідністю, якщо інший роботодавець вже її отримав за цього працівника?

Ні, компенсація надається одноразово.

3. За які допоміжні засоби надається компенсація для облаштування робочого місця особи з інвалідністю?

Компенсація здійснюється за вже придбані допоміжні засоби для облаштування робочого місця особи з інвалідністю. Категоріями таких засобів можуть бути:

– спеціалізовані меблі (крісла з регульованими або фіксованими сидіннями;

– поручні та бруси; розсувні двері; засоби для їх відчинення та зачинення);

– транспортери для піднімання сходами з електроприводами;

– допоміжні засоби для позиціонування курсора та тактильних комп’ютерних дисплеїв;

– брайлівські клавіатури та портативні пристрої;

– підйомні платформи для робочих місць;

– допоміжні засоби для відтворення звуку та забезпечення здатності чути і бачити.

«Загалом компенсація на облаштування робочого місця для особи з інвалідністю є дуже зручною, нею вже скористалося понад 3 тисяч роботодавців. Якщо ж лишилися додаткові питання про цю компенсаційну програму, про це можна запитати в кар’єрних радників служби зайнятості чи у спеціалістів «гарячої лінії» за безкоштовним номером 0 800 600 288. Такі консультації надаються: з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00, у п’ятницю з 9:00 до 16:45», - додали у службі зайнятості.

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