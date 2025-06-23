Як оплачується лікарняний працівникам з різним стажем — роз’яснення

Розмір виплат залежить від тривалості страхового стажу і може становити від 50% до 100% середнього доходу.

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Головне управління Пенсійного фонду в Одеській області роз’яснило, як впливає страховий стаж на розмір виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу (ст. 17 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності застрахованим особам становить:

- 50% середньої заробітної плати (доходу) — за наявності страхового стажу до 3 років;

- 60% середньої заробітної плати (доходу) — за наявності страхового стажу від 3 до 5 років;

- 70% середньої заробітної плати (доходу) — за наявності страхового стажу від 5 до 8 років;

- 100% середньої заробітної плати (доходу):

за наявності страхового стажу понад 8 років;

застрахованим особам, віднесеним до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

одному з батьків або особі, яка їх замінює, які доглядають хвору дитину віком до 14 років, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 № 1584-ІІІ;

донорам, які мають право на пільгу, передбачену ст. 20 Закону України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» від 30.09.2020 № 931-ІХ;

особам, реабілітованим відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» від 17.04.1991 № 962-XII.

Допомога по тимчасовій непрацездатності застрахованій особі, яка є працівником або гіг-спеціалістом резидента Дія Сіті, виплачується в розмірі суми заробітної плати (доходу), з якої фактично сплачено страхові внески, незалежно від страхового стажу.

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачено страхові внески (з 1 квітня 2024 року: 8000 х 15 = 120 000 грн).

Застрахованим особам, які протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку набули страховий стаж менше шести місяців, страхові виплати виплачуються в розмірах, виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески:

допомога по тимчасовій непрацездатності — не більше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку;

допомога по вагітності та пологах — не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

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