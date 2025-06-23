Удар по пятиэтажке в Киеве: уже 9 погибших, в том числе 11-летняя девочка

Под завалами пятиэтажки в Шевченковском районе Киева нашли тело 11-летней девочки – девятая жертва атаки РФ.

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Число погибших в результате ночной атаки РФ на Киев возросло до 9. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Из-под завалов пятиэтажного дома в Шевченковском районе спасатели деблокировали тело девятой жертвы вражеского удара.

Последними из-под завалов достали 41-летнюю женщину, а позже — её 11-летнюю дочь.

Спасатели продолжают разбирать повреждённые конструкции здания, под которыми могут находиться люди.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что российская ракета, попавшая в пятиэтажку, провалилась в подвал.

Предварительно установлено, что россияне нанесли удар баллистической ракетой. Дом полностью разрушен, повреждены и конструкции в соседнем подъезде.

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