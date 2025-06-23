Російська ракета зруйнувала п’ятиповерхівку в Шевченківському районі Києва до самого підвалу, — Ігор Клименко

Будинок повністю знищений, оскільки порушено конструкції у сусідньому підʼїзді.

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В ніч на 23 червня Росія атакувала Київ. У Шевченківському районі через обстріл зруйновано будинок.

Російська ракета, яка влучила в п’ятиповерхівку, провалилася до підвалу. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає hromadske.

Попередньо, росіяни били балістичною ракетою. Будинок повністю знищений, бо також йдеться про порушення конструкцій у сусідньому підʼїзді.

На місці удару триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами можуть бути люди.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зазначив, що рятувальники деблокували тіло 7 жертви у Шевченківському районі.

Як відомо, 17 червня у Солом’янському районі столиці російська балістична ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, повністю знищивши один із під’їздів. Внаслідок удару зруйновано понад 40 квартир. Балістична ракета зайшла настільки глибоко, що провалила бетонні перекриття в підвал.

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