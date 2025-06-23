На Івано-Франківщині невідомий застрелив коня з рушниці — тварина була на пасовищі

Поліція з’ясовує обставини інциденту та встановлює особу, яка смертельно поранила тварину у лісі поблизу села Зелена.

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На Надвірнянщині правоохоронці розшукують особу, яка вбила коня пострілом із рушниці. Інцидент стався у лісовому масиві поблизу села Зелена.

Як повідомили в поліції Івано-Франківської області, повідомлення про знайдену мертву тварину надійшло 21 червня о 20:12.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце, встановила: між 20 та 21 червня невідомий стріляв у коня з гладкоствольної рушниці.

Тварина перебувала на пасовищі та загинула на місці.

Поліція проводить перевірку та встановлює особу, причетну до злочину. Розглядається питання про внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Правоохоронці закликають громадян повідомляти про випадки жорстокого поводження з тваринами за номером 102.

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