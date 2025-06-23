В Ивано-Франковской области неизвестный застрелил коня из ружья — животное было на пастбище

Полиция выясняет обстоятельства инцидента и устанавливает лицо, которое смертельно ранило животное в лесу возле села Зеленая.

Иллюстративное фото, источник - unsplash

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В Надворнянском районе правоохранители разыскивают лицо, застрелившее лошадь из ружья. Инцидент произошел в лесном массиве неподалеку от села Зеленая.

Как сообщили в полиции Ивано-Франковской области, сообщение о найденном мертвом животном поступило 21 июня в 20:12.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место, установила: в период с 20 по 21 июня неизвестный выстрелил в лошадь из гладкоствольного ружья.

Животное находилось на пастбище и погибло на месте.

Полиция проводит проверку и устанавливает личность, причастную к преступлению. Рассматривается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Правоохранители призывают граждан сообщать о случаях жестокого обращения с животными по номеру 102.

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