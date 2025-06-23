АРМА объявило конкурсы на отбор субъектов реализации арестованных майнинговых ферм

Объект реализации включает 6 полноценных майнинговых ферм, укомплектованных более чем 50 единицами высокопроизводительного оборудования.

Фото: АРМА

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Национальное агентство по розыску и управлению активами сообщило, что объявляет конкурсы по отбору юридических лиц для осуществления реализации арестованного имущества — оружия и технического оборудования. Об этом сообщил официальный сайт АРМА.

На основании постановления следственного судьи Коммунарского районного суда г. Запорожья в управление АРМА передано 7 единиц оружия, в том числе гражданского охотничьего и боевого стрелкового. В перечень входят карабины, ружье, винтовка и пистолет. В соответствии с законодательством агентство обеспечивает проведение конкурсного отбора хозяйствующих субъектов для реализации указанных активов.

В АРМА отмечают, что покупателями арестованного оружия могут быть исключительно специализированные хозяйствующие субъекты, имеющие соответствующую лицензию и разрешения согласно требованиям действующего законодательства Украины.

Отдельно объявлен конкурс по реализации майнингового оборудования, переданного в управление АРМА согласно постановлению следственного судьи Лычаковского районного суда г. Львова. Объект реализации включает 6 полноценных майнинговых ферм, укомплектованных более 50 единицами высокопроизводительного оборудования: графические процессоры, твердотельные накопители, блоки питания, маршрутизаторы, материнские платы, видеорегистраторы и сетевые коммутаторы. Все оборудование находится в исправном техническом состоянии и готово к эксплуатации.

«Срок подачи документов для участия в конкурсах — до 4 июля 2025 года включительно, до 16:00.

Документы принимаются исключительно в электронной форме на адрес: [email protected]», — заявили в АРМА.

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