Выдавал себя за бортпроводника и 6 лет летал бесплатно — в США судят авиамошенника

Мужчина подрабатывал удостоверения сотрудников авиакомпаний и бесплатно путешествовал на самолете более 120 раз, пока его не разоблачили.

Фото: unsplash

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В США 35-летний Тирон Александер на протяжении шести лет выдавал себя за бортпроводника и бесплатно летал самолетами более 120 раз. Об этом сообщает Gizmodo.

По данным Министерства юстиции США, Александер подделывал сведения о трудоустройстве, чтобы получить доступ к системам бронирования, предназначенным исключительно для пилотов и бортпроводников. Он использовал фальшивые удостоверения, вымышленные номера бейджей и подавал документы от имени семи разных авиакомпаний. Только через одну из них ему удалось совершить 34 рейса.

Следствие установило, что мужчина пользовался схемой с 2018 по 2024 год, оформляя фиктивные билеты ещё через трёх авиаперевозчиков. В общей сложности — 120 бесплатных перелётов.

Несмотря на махинации, Александер действительно работал в одной из авиакомпаний, зарегистрированной в Далласе. Среди возможных работодателей — Southwest Airlines, American Airlines, а также грузовые перевозчики Ameristar Jet Charter и Flexjet. Однако, как выяснили следователи, он никогда не занимал должности ни бортпроводника, ни пилота.

Расследование также проводила Служба транспортной безопасности США (TSA). Какие именно авиакомпании стали жертвами мошенника — официально не сообщается. Очевидно, перевозчики не заинтересованы в огласке, ведь эта история ставит под сомнение эффективность их систем безопасности.

Мужчину признали виновным в мошенничестве и незаконном проникновении в охраняемые зоны аэропортов, однако наказание Александеру пока не назначено — окончательный приговор суд должен вынести 25 августа.

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