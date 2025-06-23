Видавав себе за бортпровідника і 6 років літав безкоштовно — у США судять авіашахрая

Чоловік підробляв посвідчення працівників авіакомпаній і безкоштовно подорожував літаком понад 120 разів, поки його не викрили.

Фото: unsplash

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У США 35-річний Тірон Александер протягом шести років він видавав себе за бортпровідника й безкоштовно подорожував літаком понад 120 разів. Про це повідомляє Gizmodo.

За даними Міністерства юстиції США, Александер підробляв дані про працевлаштування, щоб отримати доступ до систем бронювання, призначених лише для пілотів та бортпровідників. Він використовував фейкові посвідчення, вигадував номери бейджів і подавав документи від імені семи різних авіакомпаній. Лише через одну з них йому вдалося здійснити 34 рейси.

Слідство встановило, що чоловік користувався схемою з 2018 по 2024 рік, оформляючи фіктивні квитки ще через три авіаперевізники. Загалом — 120 безкоштовних польотів.

Попри махінації, Александер дійсно працював в одній з авіакомпаній, зареєстрованій у Далласі. Серед ймовірних роботодавців — Southwest Airlines, American Airlines або вантажні перевізники Ameristar Jet Charter і Flexjet. Однак, як з’ясували слідчі, посад бортпровідника чи пілота він ніколи не обіймав.

Розслідування проводила також Служба транспортної безпеки США (TSA). Які саме авіакомпанії стали жертвами шахрая — офіційно не повідомляється. Очевидно, перевізники не зацікавлені в публічності, адже ця історія ставить під сумнів ефективність їхніх систем безпеки.

Чоловіка визнали винним у шахрайстві та незаконному проникненні до охоронюваних зон аеропортів, однак покарання Александеру ще не призначене — суд має винести остаточний вирок 25 серпня.

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