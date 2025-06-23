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АРМА оголосило конкурси на відбір суб’єктів реалізації арештованих майнінгових ферм

13:59, 23 червня 2025
Об’єкт реалізації включає 6 повноцінних майнінгових ферм, які укомплектовані понад 50 одиницями високопродуктивного обладнання.
АРМА оголосило конкурси на відбір суб’єктів реалізації арештованих майнінгових ферм
Фото: АРМА
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Національне агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що оголошує конкурси з відбору юридичних осіб для здійснення реалізації арештованого майна – зброї та технічного обладнання. Про це повідомив офіційний сайт АРМА.

На підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя до управління АРМА передано 7 одиниць зброї, у тому числі цивільної мисливської та бойової стрілецької. До переліку входять карабіни, рушниця, гвинтівка та пістолет. Відповідно до законодавства, агентство забезпечує проведення конкурсного відбору суб’єктів господарювання для реалізації вказаних активів.

У АРМА зазначають, що  покупцями арештованої зброї можуть бути виключно спеціалізовані суб’єкти господарювання, які мають відповідну ліцензію та дозволи, згідно з вимогами чинного законодавства України.

Окремо оголошено конкурс з реалізації майнінгового обладнання, переданого до управління АРМА згідно з ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова. Об’єкт реалізації включає 6 повноцінних майнінгових ферм, які укомплектовані понад 50 одиницями високопродуктивного обладнання: графічні процесори, твердотільні накопичувачі, блоки живлення, маршрутизатори, материнські плати, відеореєстратори та мережеві комунікатори. Усе обладнання перебуває у справному технічному стані та готове до експлуатації.

«Термін подання документів для участі в конкурсах – до 4 липня 2025 року включно, до 16:00.

Документи приймаються виключно в електронній формі на адресу: [email protected]», - заявили у АРМА.

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АРМА

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