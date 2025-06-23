Российская ракета разрушила пятиэтажку в Шевченковском районе Киева до самого подвала, — Игорь Клименко

В ночь на 23 июня Россия атаковала Киев. В Шевченковском районе в результате обстрела разрушен жилой дом.

Российская ракета, которая попала в пятиэтажку, провалилась в подвал. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает hromadske.

Предварительно, россияне били баллистической ракетой. Дом полностью уничтожен, также сообщается о повреждении конструкций в соседнем подъезде.

На месте удара продолжается поисково-спасательная операция. Под завалами могут находиться люди.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отметил, что спасатели деблокировали тело 7 жертв в Шевченковском районе.

Как известно, 17 июня в Соломенском районе столицы российская баллистическая ракета попала в 9-этажный жилой дом, полностью уничтожив один из подъездов. В результате удара разрушено более 40 квартир. Баллистическая ракета вошла настолько глубоко, что пробила бетонные перекрытия до подвала.

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