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В Сумской области суд вынес приговор мужчине, который не явился в ТЦК после повестки, но впоследствии пошел на службу

17:32, 23 июня 2025
По состоянию на июнь 2025 года мужчина проходит военную службу, но в ноябре 2024 года так и не пришел в ТЦК после получения повестки.
В Сумской области суд вынес приговор мужчине, который не явился в ТЦК после повестки, но впоследствии пошел на службу
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В Сумской области мужчина, который сейчас проходит военную службу, ранее получил повестку, но не явился в ТЦК. Приговор по делу № 588/2195/24 вынес Тростянецкий районный суд Сумской области.

В материалах дела указано, что житель Сумщины в ноябре 2024 года получил «боевую» повестку, однако так и не пришёл в территориальный центр комплектования. По словам свидетеля, мужчина расписался в повестке, но в назначенный день не явился и не отвечал на телефонные звонки.

На суде обвиняемый полностью признал вину и пояснил, что «в ноябре 2024 года получил повестку, но не явился по состоянию здоровья, у него была температура. На данный момент он проходит военную службу. В содеянном искренне раскаивается».

Суд установил, что по состоянию на июнь 2025 года житель Сумщины действительно проходит военную службу.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 336 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Однако на основании статьи 75 УК Украины жителя Сумщины освободили от отбывания назначенного наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью 1 год.

Также, на основании статьи 76 УК Украины, суд возложил на мужчину следующие обязанности: периодически являться на регистрацию в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать об изменении места жительства и работы; не выезжать за пределы Украины без согласия уполномоченного органа.

Начало испытательного срока отсчитывается с дня вынесения приговора.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

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