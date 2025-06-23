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Як оформити пенсію по втраті годувальника, якщо людина зникла безвісти

23:59, 23 червня 2025
Пенсію по втраті годувальника можуть оформити родичі зниклого безвісти після місяця з моменту внесення інформації до єдиного обліку органів поліції.
Як оформити пенсію по втраті годувальника, якщо людина зникла безвісти
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У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Вінницькій області розповіли, чи можуть рідні зниклих безвісти під час війни отримувати пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Родичі людей, зниклих безвісти під час воєнного стану, можуть отримати пенсію по втраті годувальника згідно із Законом України № 1058 «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Право на призначення пенсії по втраті годувальника виникає через місяць з дня внесення інформації про зниклого безвісти до єдиного обліку органів поліції.

Пенсію можуть отримувати:

  • діти зниклого безвісти віком до 18 років;
  • діти віком від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання, до закінчення навчання;
  • діти-сироти до 23 років незалежно від факту навчання;
  • чоловік або дружина, батьки, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку та які були на утриманні годувальника;
  • чоловік або дружина, а в разі їх відсутності – один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника, незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і доглядають за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років;
  • батьки і чоловік або дружина, які не були на утриманні зниклого безвісти, але внаслідок його зникнення вони втратили джерело засобів до існування.

Для отримання пенсії необхідно:

  1. Отримати витяг з Єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин не раніше ніж через один місяць після внесення даних.
  2. Звернутися до будь-якого Сервісного центру Пенсійного фонду особисто, або подати відповідну заяву через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Виплата пенсії здійснюється за весь час, протягом якого особа вважається зниклою безвісти. Тобто, поки до Єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин не внесуть відмітку про встановлення місця перебування, місця поховання чи місця знаходження останків зниклого безвісти.

У ПФУ додали, що пенсія по втраті годувальника непрацездатним родичам безвісти зниклого призначається незалежно від тривалості страхового стажу зниклої особи.

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