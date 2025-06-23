Як оформити пенсію по втраті годувальника, якщо людина зникла безвісти

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Вінницькій області розповіли, чи можуть рідні зниклих безвісти під час війни отримувати пенсію у зв’язку з втратою годувальника.
Родичі людей, зниклих безвісти під час воєнного стану, можуть отримати пенсію по втраті годувальника згідно із Законом України № 1058 «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
Право на призначення пенсії по втраті годувальника виникає через місяць з дня внесення інформації про зниклого безвісти до єдиного обліку органів поліції.
Пенсію можуть отримувати:
Для отримання пенсії необхідно:
Виплата пенсії здійснюється за весь час, протягом якого особа вважається зниклою безвісти. Тобто, поки до Єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин не внесуть відмітку про встановлення місця перебування, місця поховання чи місця знаходження останків зниклого безвісти.
У ПФУ додали, що пенсія по втраті годувальника непрацездатним родичам безвісти зниклого призначається незалежно від тривалості страхового стажу зниклої особи.
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