Расходы на оборону увеличат на 412 млрд грн — Кабмин одобрил изменения в закон о госбюджете

Правительство подаст в парламент изменения в закон о государственном бюджете, которые предусматривают увеличение расходов на оборону на 412 млрд грн.

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Кабмин 25 июня одобрил законопроект о внесении изменений в закон о государственном бюджете Украины на 2025 год. Теперь его зарегистрируют в парламенте.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, за первые 5 месяцев этого года Правительство выделило на оборону и безопасность Украины почти 1 трлн грн.

«Это 2/3 от всего, что мы тратим из государственного бюджета. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то мы выделили на армию и безопасность на 34% больше средств. Каждую гривну налогоплательщиков из государственного бюджета направляем именно на обороноспособность Украины. Наши Вооруженные силы все это время финансируются приоритетно и в полной мере», — отметил он.

Денис Шмыгаль отметил, что в законопроекте об изменениях в Государственный бюджет на 2025 год предлагается следующее.

«Мы предлагаем увеличить финансирование Сил безопасности и обороны Украины в этом году на 412 млрд грн. Из них почти 311 млрд грн предусмотрено на Министерство обороны.

Предлагаем более 100 млрд грн направить на усиление возможностей Минстратегпрома, Нацгвардии, Пограничной службы, СБУ, Главного управления разведки. То есть всех тех, кто уничтожает врагов и создает эффективные инструменты, чтобы их становилось меньше на украинской земле.

6,3 млрд грн планируем направить Министерству цифровой трансформации, в частности для развития оборонных инноваций. Всего планируем увеличить расходы общего фонда государственного бюджета на 449 млрд гривен.

Источники покрытия этих расходов — это увеличение доходов бюджета и увеличение внутренних заимствований», — подчеркнул Шмыгаль.

В свою очередь, как сообщил представитель Правительства в парламенте Тарас Мельничук, предлагается скорректировать расходную часть государственного бюджета на 397 млрд 492,2 млн грн, в том числе увеличить расходы по отдельным бюджетным программам на 448 млрд 833,5 млн грн (из них для сектора безопасности и обороны на 412 млрд 374,9 млн грн) и сократить расходы и предоставление кредитов на 51 млрд 341,3 млн гривен.

Для покрытия дополнительных расходов и обеспечения сбалансирования показателей бюджета предлагается увеличить доходы государственного бюджета на 147 млрд 492,2 млн грн, в том числе доходы общего фонда на 137 млрд 488,7 млн грн и специальный фонд на 10 млрд 3,5 млн грн, и финансирование общего фонда государственного бюджета по долговым операциям на 250 млрд гривен.

Законопроектом предлагается оптимизировать и улучшить условия привлечения субъектами хозяйствования - резидентами Украины кредитов (займов) под государственные гарантии для выполнения программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства, что позволит обеспечить больший доступ субъектов хозяйствования - резидентов Украины, которые являются стратегическими производителями вооружения и военной техники в Украине, к кредитованию под государственные гарантии.

Кроме того, законопроектом предлагается урегулировать вопросы относительно:

целевого использования остатков местных бюджетов, образовавшихся на конец 2024 года за счет дополнительной дотации из государственного бюджета местным бюджетам с целью направления их в 2025 году на приобретение школьных автобусов, специально оборудованных для перевозки маломобильных групп населения и обустройство безопасных условий в учреждениях образования, обеспечивающих получение полного общего среднего образования;

направления остатка средств, образовавшегося по состоянию на 1.01.2025, источником формирования которого были поступления специального фонда государственного бюджета от части «военного» налога на доходы физических лиц и не использованные Минстратегпромом, Министерству обороны Украины для осуществления мероприятий по закупке специальной техники и оборудования;

предоставления Правительству права сокращать расходы общего фонда государственного бюджета и предоставление кредитов из общего фонда государственного бюджета по бюджетным программам главных распорядителей средств государственного бюджета и увеличивать расходы общего фонда государственного бюджета главных распорядителей средств государственного бюджета, относящихся к сектору безопасности и обороны (с открытием в случае необходимости новых бюджетных программ) и т.д.

Автор: Наталя Мамченко

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