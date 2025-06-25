Практика судів
  1. В Україні

Шанс на сім’ю – уряд дозволив брати під опіку дітей, евакуйованих за кордон

19:01, 25 червня 2025
Уряд спростив влаштування евакуйованих дітей під опіку для їхньої реінтеграції.
Шанс на сім’ю – уряд дозволив брати під опіку дітей, евакуйованих за кордон
Фото: ukrinform
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України затвердив зміни, запропоновані Міністерством соціальної політики, спрямовані на захист прав дітей. Згідно з нововведеннями, діти, евакуйовані за кордон через війну із закладів цілодобового перебування, можуть бути передані під опіку чи піклування громадян України, які проживають в Україні. Про це повідомили в уряді.

Нормативно-правова база встановлює, що після повернення дитини в Україну пріоритетом є її влаштування в сім’ю. Раніше такі діти могли бути направлені до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, родин усиновлювачів або возз’єднані з біологічними сім’ями за сприятливих умов. Відтепер до цього переліку додали можливість передачі дітей під опіку чи піклування.

Рішення про передачу дитини ухвалює служба у справах дітей за місцем проживання чи перебування кандидата в опікуни чи піклувальники. Якщо кандидат є родичем дитини і перебуває за кордоном, передача можлива за рішенням органу опіки за останнім місцем проживання кандидата в Україні до його виїзду.

Родичі, які претендують на опіку чи піклування, звільнені від обов’язкового проходження курсів із виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У Мінсоцполітики зазначають, що влаштування евакуйованих дітей у сім’ї сприяє їхній інтеграції в українське суспільство, забезпечує турботу та можливість реалізації потенціалу. Для деяких дітей це також шанс возз’єднатися з братами чи сестрами, які раніше були влаштовані в сімейні форми виховання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

діти Кабінет Міністрів України війна кордон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На зустрічі Володимира Зеленського з Трампом були присутні високопосадовці з обох сторін, фото

Офіс Президента показав, хто був присутній на зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, фото.

З розділу «керівництво» сайту Офісу Генпрокурора зникла інформація про ще одного заступника Генпрокурора

Інформація про заступника Генпрокурора Антона Войтенка видалена з розділу «керівництво» сайту ОГП.

Кабмін змінив процедуру надання доступу до ЄДР та Реєстру нерухомості

У певних випадках спочатку фактичне місцезнаходження органу буде перевіряти та підтверджувати обласна військова адміністрація.

Комісія з відбору керівників прокуратур з представниками іноземних проектів припинила роботу

До відбіркової комісії керівників прокуратур входив представник IDLO – організації, яка через зупинку фінансування Держдепом США раніше повідомила про паузу в реалізації проекту з участі у комісії з відбору резерву на керівні посади в органах прокуратури.

Змінами до держбюджету пропонується підвищити прожитковий мінімум для розрахунку окладів прокурорів з 1600 до 2102 грн

Кабмін пропонує підвищити до 2102 грн прожитковий мінімум для розрахунку окладів прокурорів, що дозволить збільшити посадові оклади в окружних прокуратурах

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео