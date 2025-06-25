Шанс на сім’ю – уряд дозволив брати під опіку дітей, евакуйованих за кордон

Уряд спростив влаштування евакуйованих дітей під опіку для їхньої реінтеграції.

Фото: ukrinform

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України затвердив зміни, запропоновані Міністерством соціальної політики, спрямовані на захист прав дітей. Згідно з нововведеннями, діти, евакуйовані за кордон через війну із закладів цілодобового перебування, можуть бути передані під опіку чи піклування громадян України, які проживають в Україні. Про це повідомили в уряді.

Нормативно-правова база встановлює, що після повернення дитини в Україну пріоритетом є її влаштування в сім’ю. Раніше такі діти могли бути направлені до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, родин усиновлювачів або возз’єднані з біологічними сім’ями за сприятливих умов. Відтепер до цього переліку додали можливість передачі дітей під опіку чи піклування.

Рішення про передачу дитини ухвалює служба у справах дітей за місцем проживання чи перебування кандидата в опікуни чи піклувальники. Якщо кандидат є родичем дитини і перебуває за кордоном, передача можлива за рішенням органу опіки за останнім місцем проживання кандидата в Україні до його виїзду.

Родичі, які претендують на опіку чи піклування, звільнені від обов’язкового проходження курсів із виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У Мінсоцполітики зазначають, що влаштування евакуйованих дітей у сім’ї сприяє їхній інтеграції в українське суспільство, забезпечує турботу та можливість реалізації потенціалу. Для деяких дітей це також шанс возз’єднатися з братами чи сестрами, які раніше були влаштовані в сімейні форми виховання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.