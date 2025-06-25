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ППО, зброя і мир – Зеленський обговорив подальшу допомогу з лідерами країн Північної Європи

20:22, 25 червня 2025
Зеленський обговорив із лідерами Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії посилення ППО та спільне виробництво зброї.
ППО, зброя і мир – Зеленський обговорив подальшу допомогу з лідерами країн Північної Європи
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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідерами Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії, на якій обговорили ключові питання підтримки України. Про це повідомив глава держави.

Основними темами переговорів стали збільшення військової допомоги, зокрема посилення протиповітряної оборони для захисту цивільного населення, потреби українських військових для формування нових оборонних пакетів, а також розвиток спільного виробництва озброєнь.

Зеленський подякував лідерам країн Північної Європи за тісну координацію та зусилля, спрямовані на досягнення справедливого й сталого миру. «Україна цінує вашу підтримку», – наголосив він.

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зброя війна Данія Фінляндія Швеція Володимир Зеленський Норвегія ППО

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