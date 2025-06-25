У Мінфіні розповіли, за рахунок чого шукатимуть додаткові 412 млрд грн до бюджет

Кабінет Міністрів України прийняв рішення про схвалення змін до Держбюджету-2025.

Фото: minfin

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Уряд схвалив законопроект щодо змін до держбюджету на 2025 рік для підвищення обсягу військових видатків. Вже четвертий рік Україна живе в умовах високої невизначеності, що спричинена повномасштабною агресією з боку РФ. Така ситуація потребує від Уряду адаптивності до реалій війни та готовності приймати рішення, що сприятимуть підвищенню обороноздатності України.

Як повідомило Міністерство фінансів, наразі для сектору безпеки і оборони необхідні додаткові кошти для забезпечення критично важливих потреб, зокрема для закупівлі зброї, боєприпасів та військового обладнання.

Законопроект передбачає збільшення видатків для органів сектору безпеки і оборони на 412,4 млрд грн до кінця року.

На які напрями будуть спрямовані кошти?

Міноборони – 310,8 млрд грн;

МВС – 84,1 млрд грн;

ГУР Міноборони – 4,5 млрд грн;

Мінстратегпром – 4,5 млрд грн;

СБУ – 1,6 млрд грн;

УДО – 0,5 млрд грн;

Держспецзв’язок – 64,5 млн гривень.

Також передбачено додаткові 20 млрд грн для резервного фонду на здійснення непередбачених та невідкладних видатків.

Для фінансування низки інших нагальних потреб потреб передбачено додатково 16,5 млрд грн. (для Мінцифри, МОН, МОЗ).

Загальний обсяг видатків у запропонованих Урядом в змінах до держбюджету-2025 становить 448,8 млрд грн.

За рахунок яких джерел пропонується забезпечити додаткові видатки?

Збільшення дохідної частини, зокрема за рахунок перевиконання планових показників доходів до держбюджету - 147,5 млрд грн:

ПДФО – 56,0 млрд грн;

податок на прибуток підприємств – 23,8 млрд грн;

кошти, що перераховуються НБУ – 20,3 млрд грн;

частина чистого прибутку та дивіденди – 15,0 млрд грн;

акциз із ввезених на митну територію України тютюнових виробів – 8,8 млрд грн;

кошти, перераховані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб – 7,9 млрд грн;

збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих господарських операцій – 4,1 млрд грн;

адмінштрафи у сфері забезпечення безпеки руху – 2,7 млрд грн;

інші надходження – 8,9 млрд гривень.

Економія видатків – 51,3 млрд грн. Збільшення обсягу внутрішніх запозичень – 184,9 млрд грн. Зменшення обсягу платежів з погашення внутрішнього державного боргу – 65,1 млрд грн.

Запропоноване рішення дозволить зберегти фінансову стабільність, одночасно забезпечуючи необхідні ресурси для ефективного протистояння агресору.

Надалі законопроект має бути розглянутий та схвалений Верховною Радою України та підписаний Президентом України.

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