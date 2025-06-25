У Мінфіні розповіли, за рахунок чого шукатимуть додаткові 412 млрд грн до бюджет

Уряд схвалив законопроект щодо змін до держбюджету на 2025 рік для підвищення обсягу військових видатків. Вже четвертий рік Україна живе в умовах високої невизначеності, що спричинена повномасштабною агресією з боку РФ. Така ситуація потребує від Уряду адаптивності до реалій війни та готовності приймати рішення, що сприятимуть підвищенню обороноздатності України.
Як повідомило Міністерство фінансів, наразі для сектору безпеки і оборони необхідні додаткові кошти для забезпечення критично важливих потреб, зокрема для закупівлі зброї, боєприпасів та військового обладнання.
Законопроект передбачає збільшення видатків для органів сектору безпеки і оборони на 412,4 млрд грн до кінця року.
На які напрями будуть спрямовані кошти?
Також передбачено додаткові 20 млрд грн для резервного фонду на здійснення непередбачених та невідкладних видатків.
Для фінансування низки інших нагальних потреб потреб передбачено додатково 16,5 млрд грн. (для Мінцифри, МОН, МОЗ).
Загальний обсяг видатків у запропонованих Урядом в змінах до держбюджету-2025 становить 448,8 млрд грн.
За рахунок яких джерел пропонується забезпечити додаткові видатки?
Запропоноване рішення дозволить зберегти фінансову стабільність, одночасно забезпечуючи необхідні ресурси для ефективного протистояння агресору.
Надалі законопроект має бути розглянутий та схвалений Верховною Радою України та підписаний Президентом України.
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