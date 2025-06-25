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В Минфине рассказали, за счет чего будут искать дополнительные 412 млрд грн в бюджет

20:09, 25 июня 2025
Кабинет Министров Украины принял решение об одобрении изменений в Госбюджет-2025.
В Минфине рассказали, за счет чего будут искать дополнительные 412 млрд грн в бюджет
Фото: minfin
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Правительство одобрило законопроект об изменениях в госбюджет на 2025 год для повышения объема военных расходов. Уже четвертый год Украина живет в условиях высокой неопределенности, вызванной полномасштабной агрессией со стороны РФ. Такая ситуация требует от правительства адаптивности к реалиям войны и готовности принимать решения, способствующие повышению обороноспособности Украины.

Как сообщило Министерство финансов, сейчас для сектора безопасности и обороны необходимы дополнительные средства для обеспечения критически важных потребностей, в частности для закупки оружия, боеприпасов и военного оборудования.

Законопроект предусматривает увеличение расходов для органов сектора безопасности и обороны на 412,4 млрд грн до конца года.

На какие направления будут направлены средства?

  • Минобороны - 310,8 млрд грн;
  • МВД - 84,1 млрд грн;
  • ГУР Минобороны - 4,5 млрд грн;
  • Минстратегпром - 4,5 млрд грн;
  • СБУ - 1,6 млрд грн;
  • УГО - 0,5 млрд грн;
  • Госспецсвязь - 64,5 млн гривен.

Также предусмотрены дополнительные 20 млрд грн для резервного фонда на осуществление непредвиденных и неотложных расходов.

Для финансирования ряда других насущных потребностей предусмотрено дополнительно 16,5 млрд грн. (для Минцифры, МОН, Минздрава).

Общий объем расходов в предложенных Правительством в изменениях в госбюджет-2025 составляет 448,8 млрд грн.

За счет каких источников предлагается обеспечить дополнительные расходы?

  1. Увеличение доходной части, в частности за счет перевыполнения плановых показателей доходов в госбюджет - 147,5 млрд грн:
  • НДФЛ - 56,0 млрд грн;
  • налог на прибыль предприятий - 23,8 млрд грн;
  • средства, перечисляемые НБУ - 20,3 млрд грн;
  • часть чистой прибыли и дивиденды - 15,0 млрд грн;
  • акциз с ввезенных на таможенную территорию Украины табачных изделий - 8,8 млрд грн;
  • средства, перечисленные Фондом гарантирования вкладов физических лиц - 7,9 млрд грн;
  • сбор на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных хозяйственных операций - 4,1 млрд грн;
  • админштрафы в сфере обеспечения безопасности движения - 2,7 млрд грн;
  • другие поступления - 8,9 млрд гривен.
  1. Экономия расходов - 51,3 млрд грн.
  2. Увеличение объема внутренних заимствований - 184,9 млрд грн.
  3. Уменьшение объема платежей по погашению внутреннего государственного долга - 65,1 млрд грн.

Предложенное решение позволит сохранить финансовую стабильность, одновременно обеспечивая необходимые ресурсы для эффективного противостояния агрессору.

В дальнейшем законопроект должен быть рассмотрен и одобрен Верховной Радой Украины и подписан Президентом Украины.

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