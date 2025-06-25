В Минфине рассказали, за счет чего будут искать дополнительные 412 млрд грн в бюджет

Правительство одобрило законопроект об изменениях в госбюджет на 2025 год для повышения объема военных расходов. Уже четвертый год Украина живет в условиях высокой неопределенности, вызванной полномасштабной агрессией со стороны РФ. Такая ситуация требует от правительства адаптивности к реалиям войны и готовности принимать решения, способствующие повышению обороноспособности Украины.
Как сообщило Министерство финансов, сейчас для сектора безопасности и обороны необходимы дополнительные средства для обеспечения критически важных потребностей, в частности для закупки оружия, боеприпасов и военного оборудования.
Законопроект предусматривает увеличение расходов для органов сектора безопасности и обороны на 412,4 млрд грн до конца года.
На какие направления будут направлены средства?
Также предусмотрены дополнительные 20 млрд грн для резервного фонда на осуществление непредвиденных и неотложных расходов.
Для финансирования ряда других насущных потребностей предусмотрено дополнительно 16,5 млрд грн. (для Минцифры, МОН, Минздрава).
Общий объем расходов в предложенных Правительством в изменениях в госбюджет-2025 составляет 448,8 млрд грн.
За счет каких источников предлагается обеспечить дополнительные расходы?
Предложенное решение позволит сохранить финансовую стабильность, одновременно обеспечивая необходимые ресурсы для эффективного противостояния агрессору.
В дальнейшем законопроект должен быть рассмотрен и одобрен Верховной Радой Украины и подписан Президентом Украины.
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