ПВО, оружие и мир – Зеленский обсудил дальнейшую помощь с лидерами стран Северной Европы

Зеленский обсудил с лидерами Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии усиление ПВО и совместное производство оружия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидерами Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии, на которой обсудили ключевые вопросы поддержки Украины. Об этом сообщил глава государства.

Основными темами переговоров стали увеличение военной помощи, в частности усиление противовоздушной обороны для защиты гражданского населения, потребности украинских военных для формирования новых оборонных пакетов, а также развитие совместного производства вооружений.

Зеленский поблагодарил лидеров стран Северной Европы за тесную координацию и усилия, направленные на достижение справедливого и устойчивого мира. «Украина ценит вашу поддержку», - подчеркнул он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.