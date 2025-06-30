Видатки на оборону збільшать на 412 млрд – Кабмін зареєстрував у парламенті зміни до бюджету на 2025 рік

Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект про зміни до державного бюджету на 2025 рік

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Уряд 30 червня зареєстрував у Верховній Раді законопроект 13439 про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань.

Раніше повідомляла «Судово-юридична газета», законопроект передбачає збільшення видатків для органів сектору безпеки і оборони на 412,4 млрд грн до кінця року.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, за перші 5 місяців цього року уряд вже виділив на оборону та безпеку України майже 1 трлн грн.

«Це 2/3 від усього, що ми витрачаємо з державного бюджету. Якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, то ми виділили на армію та безпеку на 34% більше коштів.

Кожну гривню платників податків з державного бюджету направляємо саме на обороноздатність України. Наші Збройні сили весь цей час фінансуються пріоритетно і повною мірою», зазначив він.

Денис Шмигаль зауважив, що у законопроекті щодо змін до Державного бюджету на 2025 рік пропонується збільшити фінансування Сил безпеки та оборони України цього року на 412 млрд грн. З них майже 311 млрд грн передбачено на Міністерство оборони.

На які напрями будуть спрямовані кошти

Міноборони – 310,8 млрд грн;

МВС – 84,1 млрд грн;

ГУР Міноборони – 4,5 млрд грн;

Мінстратегпром – 4,5 млрд грн;

СБУ – 1,6 млрд грн;

УДО – 0,5 млрд грн;

Держспецзв’язок – 64,5 млн гривень.

Також передбачено додаткові 20 млрд грн для резервного фонду на здійснення непередбачених та невідкладних видатків.

Для фінансування низки інших нагальних потреб передбачено додатково 16,5 млрд грн (для Мінцифри, МОН, МОЗ).

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 6,3 млрд грн планують направити Міністерству цифрової трансформації, зокрема для розвитку оборонних інновацій.

Загальний обсяг видатків у запропонованих Урядом в змінах до держбюджету-2025 становить 448,8 млрд грн.

За рахунок яких джерел пропонується забезпечити додаткові видатки

- Збільшення дохідної частини, зокрема за рахунок перевиконання планових показників доходів до держбюджету - 147,5 млрд грн:

ПДФО – 56,0 млрд грн;

податок на прибуток підприємств – 23,8 млрд грн;

кошти, що перераховуються НБУ – 20,3 млрд грн;

частина чистого прибутку та дивіденди – 15,0 млрд грн;

акциз із ввезених на митну територію України тютюнових виробів – 8,8 млрд грн;

кошти, перераховані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб – 7,9 млрд грн;

збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих господарських операцій – 4,1 млрд грн;

адмінштрафи у сфері забезпечення безпеки руху – 2,7 млрд грн;

інші надходження – 8,9 млрд гривень.

- Економія видатків – 51,3 млрд грн.

- Збільшення обсягу внутрішніх запозичень – 184,9 млрд грн.

- Зменшення обсягу платежів з погашення внутрішнього державного боргу – 65,1 млрд грн.

Також «Судово-юридична газета» писала, що крім змін у сумах фінансування різних органів, він стосується ЄСВ для військовослужбовців і поліцейських, прожиткового мінімуму для розрахунку окладів прокурорів, розширення повноважень Кабміну «перекидати» кошти на сектор безпеки та оборони.

Так, закон про Державний бюджет на 2025 рік пропонується доповнити новою статтею 53, якою дозволити Кабміну, як виняток, за результатами місячного звіту про виконання загального фонду держбюджету, приймати рішення про здійснення у 2025 році скорочення видатків загального фонду державного бюджету і надання кредитів із загального фонду державного бюджету за бюджетними програмами головних розпорядників коштів держбюджету та збільшення видатків загального фонду держбюджету головних розпорядників коштів з сектору безпеки і оборони – з відкриттям у разі потреби нових бюджетних програм.

У статті 5 пропонується дозволити Міністерству фінансів перевищувати граничний обсяг державного боргу на обсяг залучених кредитів (позик) відповідно до угод з ЄС, іноземними державами, іноземними фінансовими установами та міжнародними фінансовими організаціями, повернення яких буде здійснюватися за рахунок джерел інших, ніж державний бюджет України, в тому числі за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів РФ, відповідно до механізму кредитної співпраці.

У статті 7 – підняти прожитковий мінімум для розрахунку посадових окладів прокурорів з 1 серпня 2025 року до 2102 грн (наразі – 1600 грн). Отже, посадовий оклад прокурора окружної прокуратури має зрости з 40 тисяч грн до 52,5 тисяч грн.

У статті 24 – установити, що у 2025 році кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету за рахунок плати за ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей, спрямовуються з 1 серпня 2025 року по 31 грудня 2025 року на здійснення заходів із закупівлі спеціальної техніки та обладнання (як виняток з пункту 5-1 ч. 4 статті 30 Бюджетного кодексу).

Автор: Наталя Мамченко

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