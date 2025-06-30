Расходы на оборону увеличат на 412 млрд – Кабмин зарегистрировал в парламенте изменения в бюджет на 2025 год

Кабмин внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2025 год.

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Правительство 30 июня зарегистрировало в Верховной Раде законопроект 13439 о внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны и решения первоочередных вопросов.

Ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», законопроект предусматривает увеличение расходов для органов сектора безопасности и обороны на 412,4 млрд грн до конца года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что за первые 5 месяцев этого года правительство уже выделило на оборону и безопасность Украины почти 1 трлн грн.

«Это 2/3 от всего, что мы тратим из государственного бюджета. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то мы выделили на армию и безопасность на 34% больше средств.

Каждую гривну налогоплательщиков из государственного бюджета направляем именно на обороноспособность Украины. Наши Вооруженные силы все это время финансируются приоритетно и в полной мере», – отметил он.

Денис Шмыгаль заметил, что в законопроекте об изменениях в Государственный бюджет на 2025 год предлагается увеличить финансирование Сил безопасности и обороны Украины в этом году на 412 млрд грн. Из них почти 311 млрд грн предусмотрено на Министерство обороны.

На какие направления будут направлены средства

Минобороны – 310,8 млрд грн;

– 310,8 млрд грн; МВД – 84,1 млрд грн;

– 84,1 млрд грн; ГУР Минобороны – 4,5 млрд грн;

– 4,5 млрд грн; Минстратегпром – 4,5 млрд грн;

– 4,5 млрд грн; СБУ – 1,6 млрд грн;

– 1,6 млрд грн; УГО – 0,5 млрд грн;

– 0,5 млрд грн; Госспецсвязь – 64,5 млн гривен.

Также предусмотрены дополнительные 20 млрд грн для резервного фонда на осуществление непредвиденных и неотложных расходов.

Для финансирования ряда других насущных потребностей предусмотрено дополнительно 16,5 млрд грн (для Минцифры, МОН, Минздрава).

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что 6,3 млрд грн планируют направить Министерству цифровой трансформации, в частности для развития оборонных инноваций.

Общий объем расходов, предложенных Правительством в изменениях в госбюджет-2025, составляет 448,8 млрд грн.

За счет каких источников предлагается обеспечить дополнительные расходы:

Увеличение доходной части, в частности за счет перевыполнения плановых показателей доходов в госбюджет - 147,5 млрд грн:

- НДФЛ – 56,0 млрд грн;

- налог на прибыль предприятий – 23,8 млрд грн;

- средства, перечисляемые НБУ – 20,3 млрд грн;

- часть чистой прибыли и дивиденды – 15,0 млрд грн;

- акциз с ввезенных на таможенную территорию Украины табачных изделий – 8,8 млрд грн;

- средства, перечисленные Фондом гарантирования вкладов физических лиц – 7,9 млрд грн;

- сбор на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных хозяйственных операций – 4,1 млрд грн;

- админштрафы в сфере обеспечения безопасности движения – 2,7 млрд грн;

- прочие поступления – 8,9 млрд гривен.

Экономия расходов – 51,3 млрд грн .

– . Увеличение объема внутренних заимствований – 184,9 млрд грн .

– . Уменьшение объема платежей по погашению внутреннего государственного долга – 65,1 млрд грн.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что помимо изменений в суммах финансирования различных органов, законопроект касается ЕСВ для военнослужащих и полицейских, прожиточного минимума для расчета окладов прокуроров, расширения полномочий Кабмина «перебрасывать» средства на сектор безопасности и обороны.

Так, закон о Государственном бюджете на 2025 год предлагается дополнить новой статьей 53, которой разрешить Кабмину, в виде исключения, по результатам месячного отчета о выполнении общего фонда госбюджета, принимать решения об осуществлении в 2025 году сокращения расходов общего фонда государственного бюджета и предоставлении кредитов из общего фонда государственного бюджета по бюджетным программам главных распорядителей средств госбюджета и увеличения расходов общего фонда госбюджета главных распорядителей средств из сектора безопасности и обороны – с открытием в случае необходимости новых бюджетных программ.

В статье 5 предлагается разрешить Министерству финансов превышать предельный объем государственного долга на объем привлеченных кредитов (займов) в соответствии с соглашениями с ЕС, иностранными государствами, иностранными финансовыми учреждениями и международными финансовыми организациями, возврат которых будет осуществляться за счет источников иных, чем государственный бюджет Украины, в том числе за счет доходов, полученных от замороженных активов РФ, в соответствии с механизмом кредитного сотрудничества.

В статье 7 – поднять прожиточный минимум для расчета должностных окладов прокуроров с 1 августа 2025 года до 2102 грн (в настоящее время – 1600 грн).

Следовательно, должностной оклад прокурора окружной прокуратуры должен вырасти с 40 тысяч грн до 52,5 тысяч грн.

В статье 24 – установить, что в 2025 году средства, полученные в специальный фонд государственного бюджета за счет платы за лицензии в сфере деятельности по организации и проведению азартных игр и за лицензии на выпуск и проведение лотерей, направляются с 1 августа 2025 года по 31 декабря 2025 года на осуществление мероприятий по закупке специальной техники и оборудования (в виде исключения из пункта 5-1 ч. 4 статьи 30 Бюджетного кодекса).

Автор: Наталя Мамченко

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