Кличко отстранил Поворозника от обязанностей первого заместителя главы КГГА

Первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника отстранили на время проведения служебного расследования.

Фото: kyivcity.gov.ua

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Как известно, депутаты Киевсовета 10 июня проголосовали за выражение недоверия и увольнение первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника.

30 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что подписал решение депутатов относительно первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника.

«Но хочу подчеркнуть, что все мы должны действовать согласно закону. Механизм назначения и увольнения первого заместителя главы КГГА четко урегулирован законом Украины. И как бы кто-то меня ни подталкивал его нарушить — я этого делать не буду. Точно так же, как и покрывать никого не стану», — заявил Кличко.

Мэр столицы добавил, что к расследованию будут привлечены инициаторы данного решения депутатов Киевсовета.

«По результатам служебного расследования должно быть принято законное решение! На время расследования первый заместитель будет отстранен от выполнения обязанностей», — заявил Кличко.

Ранее начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что принял решение уволить Николая Поворозника с должности первого заместителя начальника Киевской городской военной администрации.

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