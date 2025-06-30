Кличко відсторонив Поворозника від обовʼязків першого заступника голови КМДА

Першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника відсторонили на час проведення службового розслідування.

Фото: kyivcity.gov.ua

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Як відомо, депутати Київради 10 червня проголосували за висловлення недовіри та звільнення першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника.

30 червня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що підписав рішення депутатів щодо першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника.

«Але, хочу підкреслити, що всі ми повинні діяти згідно закону. Механізм призначення та звільнення першого заступника голови КМДА чітко врегульований законом України. І як би хтось мене не підбивав його порушити, я цього не робитиму. Так само, як і покривати нікого не буду

Тому мною ухвалене рішення про проведення службового розслідування щодо факту нібито якогось «святкування», - заявив Кличко.

Мер столиці додав, що до розслідування будуть долучені ініціатори даного рішення депутатів Київради.

«За результатами службового розслідування має бути ухвалене законне рішення! На час розслідування перший заступник буде відсторонений від виконання обовʼязків», - заявив Кличко.

Раніше начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що прийняв рішення звільнити Миколу Поворозника з посади першого заступника начальника Київської міської військової адміністрації.

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