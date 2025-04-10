Тимур Ткаченко звільнив Миколу Поворозника з посади першого заступника начальника КМВА

Тимур Ткаченко повідомив, що підставою для звільнення стало те, що Микола Поворозник проігнорував звіт з видачі та обліку перепусток для комендантської години, і створив несприятливі умови для роботи військової адміністрації.

Фото: kyivcity.gov.ua

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Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що прийняв рішення звільнити Миколу Поворозника з посади першого заступника начальника Київської міської військової адміністрації.

«Неодноразово мали місце факти невиконання доручень начальника КМВА зі сторони пана Поворозника. Зокрема, він проігнорував доручення щодо надання звіту з видачі та обліку перепусток для руху під час комендантської години. Також перший заступник, у віданні якого апарат КМДА, на постійній основі створює несприятливі умови для роботи військової адміністрації. Проєкти розпоряджень зависають. У нас чесний бізнес та багато підприємств не можуть отримати статус критично важливих, тому що в КМДА документи замість 10 днів зависають на місяць і більше. Чиновники самі так побудували систему, щоб це було майже неможливо зробити», - заявив він.

Ткаченко додав, що посадовці КМДА під керівництвом Поворозника готують документи абияк і йому довелося визначити окрему групу фахівців, яка все перевіряє.

«Знаю, що це зроблено абсолютно свідомо, щоб звинуватити мене в затримках. Що вони й роблять.

Наступне. Щодо взаємодії з військовими. За це вже відповідає мій заступник — бойовий офіцер.

І найбільш важливе. Пан Поворозник відповідає в КМДА за бюджетну сферу. Понад 100 повідомлень про порушення в закупівлях від БЕБ лише 2024 рік, 8 млрд грн - це до нього. Вкрадені майже 60 млн грн на послугах для тяжкохворих - це до нього.

Тому я офіційно звернусь до правоохоронців. Нехай в установленому порядку визначать: чому не запобіг?», - додав він.

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