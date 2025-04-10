На Волині суд оштрафував матір семикласника, який створював меми про своїх однокласників

Учень створив образливі фото однокласників і поширив їх.

Фото: freepik.com

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На Волині матір семикласника заплатить штраф за те, що її син створював меми на своїх однокласників. Постанову у справі №159/1108/25 оприлюднив Ковельський міський суд Волинської області.

У матеріалах справи вказується, що школяр створював образливі фото своїх однокласників та поширював їх. Цим школяр «принизив їхню честь і гідність».

На суді жінка визнала провину, просила суворо не карати, вихованням дитини займається, із сином провела профілактичну бесіду, ввела низку обмежень у його дозвілля та роз’яснила йому про наслідки які можуть бути.

Дослідивши усі матеріали справи, суд оштрафував волинянку на 850 гривень.

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