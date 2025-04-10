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В Волынской области суд оштрафовал мать семиклассника, который создавал мемы о своих одноклассниках

16:09, 10 апреля 2025
Ученик создал обидные фото одноклассников и распространил их.
В Волынской области суд оштрафовал мать семиклассника, который создавал мемы о своих одноклассниках
Фото: freepik.com
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В Волынской области мать семиклассника заплатит штраф за то, что ее сын создавал мемы о своих одноклассниках. Постановление по делу №159/1108/25 опубликовал Ковельский городской суд Волынской области.

В материалах дела указано, что школьник создавал оскорбительные фотографии своих одноклассников и распространял их. Таким образом, он «унижал их честь и достоинство».

На суде женщина признала вину, просила не наказывать строго, занималась воспитанием ребенка, провела с ним профилактическую беседу, ввела ряд ограничений в его досуг и разъяснила ему возможные последствия.

Изучив все материалы дела, суд оштрафовал волынянку на 850 гривен.

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