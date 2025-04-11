В Гоструда ответили, когда работник может получить основной и дополнительный отпуска

Ежегодный основной и дополнительный отпуск полной продолжительности в первый год работы работник может получить после 6 месяцев непрерывной работы на предприятии.

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В Государственной службе по вопросам труда рассказали, когда наступает право работника на получение ежегодного основного и дополнительного отпуска.

Право работника на ежегодные основной и дополнительные отпуска полной продолжительности в первый год работы наступает после окончания шести месяцев непрерывной работы на данном предприятии.

В случае предоставления работнику указанных ежегодных отпусков до окончания шестимесячного срока непрерывной работы их продолжительность определяется пропорционально отработанному времени.

Однако до наступления шестимесячного срока непрерывной работы на данном предприятии ежегодные отпуска полной продолжительности по желанию работника предоставляются:

женщинам – перед отпуском по беременности и родам или после него, а также женщинам, имеющим двоих и более детей в возрасте до 15 лет или ребенка-инвалида;

инвалидам;

лицам, не достигшим восемнадцати лет;

мужчинам, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам;

лицам, освобожденным после прохождения срочной военной или альтернативной (невоенной) службы, если после освобождения из службы они были приняты на работу в течение трех месяцев, не считая времени переезда на постоянное место жительства;

совместителям – одновременно с отпуском по основному месту работы;

работникам, успешно обучающимся в учебных заведениях и желающим присоединить отпуск к времени сдачи экзаменов, зачетов, написания дипломных, курсовых, лабораторных и других работ, предусмотренных учебной программой;

работникам, которые не использовали полностью или частично ежегодный основной отпуск на предыдущем месте работы и не получили за него денежной компенсации; работникам, имеющим путевку (курсовку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лечения;

воспитателям детских домов семейного типа;

в иных случаях, предусмотренных законодательством, коллективным или трудовым договором.

После первого года работы ежегодный отпуск работнику может быть предоставлен в любое время соответствующего рабочего года.

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