ВАКС применил меру пресечения к директору компании, поставлявшей продукты в ВСУ

ВАКС избрал залог в более 1 миллиона гривен для директора компании, поставлявшей продукты в ВСУ.

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Высший антикоррупционный суд принял решение о мере пресечения для директора компании, которая поставляла продукты питания в Вооруженные Силы Украины. Суд частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал для подозреваемого меру пресечения в виде залога в размере 1 211 200 гривен. Об этом сообщили в ВАКС.

При условии внесения залога на подозреваемого будут возлагаться следующие обязанности:

- прибывать по каждому требованию к детективу НАБУ, прокурорам САП, суду;

- не покидать пределы населенного пункта, в котором он зарегистрирован, с возможностью проезда в Киев без разрешения следователя, прокурора или суда;

- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;

- воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;

- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины.

Срок действия обязанностей - до 09.06.2025 включительно, в пределах срока досудебного расследования.

Отметим, указанное лицо подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 15, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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