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ВАКС застосував запобіжний захід до директора компанії, що постачала продукти до ЗСУ

14:31, 10 квітня 2025
ВАКС обрав заставу в понад 1 мільйон гривень для директора компанії, що постачала продукти до ЗСУ.
ВАКС застосував запобіжний захід до директора компанії, що постачала продукти до ЗСУ
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Вищий антикорупційний суд прийняв рішення щодо запобіжного заходу для директора компанії, яка постачала продукти харчування до Збройних Сил України. Суд частково задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 211 200 гривень. Про це повідомили у ВАКС.

За умови внесення застави на підозрюваного покладатимуться такі обов’язки:

- прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурорів САП, суду;

- не залишати межі населеного пункту, в якому він зареєстрований, з можливістю проїзду до Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Строк дії обов’язків – до 09.06.2025 включно, в межах строку досудового розслідування.

Зазначимо, вказану особу підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 15, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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ЗСУ ВАКС

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