ПАРЕ одобрила резолюцию относительно ответственности России за вооруженную агрессию против Украины

ПАРЕ также подчеркнула, что любые мирные переговоры должны начинаться с гуманитарных вопросов, в частности, с освобождения и репатриации всех военнопленных, незаконно задержанных гражданских и возвращения депортированных украинских детей.

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Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАРЕ) приняла резолюцию по необходимости установления ответственности за российскую агрессию в Украине и недопущения безнаказанности.

Среди положений резолюции:

▪️ Россия должна ответить за все преступления: акт агрессии, аннексию территорий, геноцид;

▪️ ПАРЕ приветствует согласование необходимых юридических документов для создания Специального трибунала по преступлению агрессии в рамках Совета Европы;

▪️ ПАРЕ приветствует начало переговоров по созданию Компенсационной комиссии — второго этапа формирования механизма компенсаций, после уже созданного международного Реестра убытков для Украины;

▪️ статус временной защиты украинцев за рубежом должен действовать до установления реального, устойчивого мира;

▪️ подчеркнута важность документирования всех нарушений международного гуманитарного права, начиная с 2014 года;

Парламентская ассамблея Совета Европы также подчеркнула: любые мирные переговоры должны начинаться с гуманитарных вопросов, в частности, с освобождения и репатриации всех военнопленных, незаконно задержанных гражданских и возвращения депортированных украинских детей.

«Это еще один шаг к справедливости. Международное сообщество должно действовать сообща, чтобы остановить агрессора и защитить жертв!», — подчеркнул Дмитрий Лубинец.

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