ПАРЕ одобрила резолюцию относительно ответственности России за вооруженную агрессию против Украины

Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАРЕ) приняла резолюцию по необходимости установления ответственности за российскую агрессию в Украине и недопущения безнаказанности.
Среди положений резолюции:
▪️ Россия должна ответить за все преступления: акт агрессии, аннексию территорий, геноцид;
▪️ ПАРЕ приветствует согласование необходимых юридических документов для создания Специального трибунала по преступлению агрессии в рамках Совета Европы;
▪️ ПАРЕ приветствует начало переговоров по созданию Компенсационной комиссии — второго этапа формирования механизма компенсаций, после уже созданного международного Реестра убытков для Украины;
▪️ статус временной защиты украинцев за рубежом должен действовать до установления реального, устойчивого мира;
▪️ подчеркнута важность документирования всех нарушений международного гуманитарного права, начиная с 2014 года;
Парламентская ассамблея Совета Европы также подчеркнула: любые мирные переговоры должны начинаться с гуманитарных вопросов, в частности, с освобождения и репатриации всех военнопленных, незаконно задержанных гражданских и возвращения депортированных украинских детей.
«Это еще один шаг к справедливости. Международное сообщество должно действовать сообща, чтобы остановить агрессора и защитить жертв!», — подчеркнул Дмитрий Лубинец.
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