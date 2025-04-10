Как оформить доверенность за границей — разъяснение Минюста

Если человек находится за границей и хочет оформить нотариально удостоверенную доверенность к использованию в Украине, он может сделать это, удостоверив доверенность в консульстве или нотариуса страны его пребывания.

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Доверенностью является письменный документ, который выдается одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. Доверенность на совершение сделки представителем может быть предоставлена лицом, которое представляют (доверителем), непосредственно третьему лицу. Об этом напомнили в Западном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

Доверенность позволяет доверенному лицу действовать от имени доверителя: представлять интересы, заключать сделки, подписывать договоры и заявления и т.д. Как правило, сделки с недвижимостью, транспортными средствами, корпоративными правами и т.д. могут осуществляться только на основании нотариально удостоверенной доверенности.

Если человек, находясь за границей, хочет оформить нотариально удостоверенную доверенность для использования в Украине, то он может сделать это несколькими способами:

1. Удостоверить доверенность в консульстве;

2. Удостоверить доверенность у нотариуса страны пребывания.

Удостоверение в консульстве

Главным преимуществом именно этого способа оформления доверенности является то, что доверенность, выданная в консульском учреждении, не требует дальнейшей легализации и перевода, является действительной на территории Украины с момента ее совершения и может использоваться сразу.

Доверенности (их дубликаты) на право распоряжения имуществом, в том числе транспортными средствами, а также доверенности, выданные в порядке передоверия, их отмена или прекращение действия, подлежат обязательной регистрации в Едином реестре доверенностей непосредственно консулом, имеющим доступ к Единому реестру доверенностей через информационную сеть Министерства юстиции Украины или через Министерство иностранных дел Украины.

Доверенность на совершение сделки, которая в соответствии с ее содержанием может быть совершена только лично доверителем, консулом не удостоверяется.

Удостоверение у нотариуса

Граждане, проживающие за границей, также имеют право оформить доверенность у местного нотариуса, обратившись в ближайшую нотариальную контору. Порядок составления и оформления доверенности регулируется законодательством соответствующего иностранного государства. Как правило, доверенность оформляется на иностранном языке.

Как оформить доверенность за границей для украинцев: перечень документов

Для оформления доверенности необходимо:

1. Записаться на прием.

2. Желательно подготовить в электронном виде проект доверенности. В тексте доверенности должны быть указаны место и дата ее составления (подписания), фамилии, имена, отчества (полное наименование юридического лица), место жительства (местонахождение юридического лица) представителя и лица, которое представляют, а в необходимых случаях и должность, которую они занимают. В доверенностях на имя адвокатов указываются их статус и членство в адвокатском объединении (если адвокат является членом адвокатского объединения). Срок доверенности устанавливается в доверенности. Если срок доверенности не установлен, она сохраняет действие до прекращения ее действия. В доверенности на заключение договора дарения должно быть указано имя одаряемого, иначе такая доверенность является ничтожной.

3. Лично явиться в консульство или к нотариусу в приемный день с такими документами:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу или внутренний паспорт гражданина Украины (оригинал и копия); регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (оригинал и копия); копия паспорта представителя по доверенности; другие документы, в зависимости от содержания доверенности. Например, копии правоустанавливающих документов на недвижимое имущество — в случае оформления доверенности на распоряжение таким имуществом; копия свидетельства о смерти, документы, подтверждающие родственные связи, — если доверенность касается оформления наследства и т.д.

4. Оплатить консульский сбор или нотариальные услуги. В случае обращения к нотариусу возможно потребуются услуги переводчика.

Представитель обязан совершать сделку по предоставленным ему полномочиям лично. Он может передать свои полномочия частично или в полном объеме другому лицу в случае, если это установлено договором между лицом, которое представляют, и представителем или законом, или если представитель был вынужден к этому с целью охраны интересов лица, которое он представляет.

Легализация доверенности

Легализация — это придание документу законности.

После оформления доверенности нужно будет позаботиться о ее надлежащей легализации и переводе на украинский язык. Что касается порядка легализации, то он зависит от государства, где была оформлена доверенность. К примеру, доверенности, оформленные в Польше или Чехии, не требуют легализации вообще, поскольку двусторонние международные договоры между Украиной и этими государствами предусматривают взаимное признание документов без дополнительных формальностей. Если же говорить о большинстве государств Европы, Великобритании, США и Канаде, то достаточным будет проставить на доверенности апостиль.

Апостиль — это специальный штамп, который подтверждает подлинность подписи, статус лица, подписавшего документ, и, при необходимости, аутентичность печати или штампа, которыми скреплен документ. Эта процедура упрощает легализацию документов для использования в странах, являющихся участниками Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года.

Апостиль обычно проставляется системой министерства юстиции страны, где удостоверяется доверенность.

Поэтому, обращаясь к нотариусу, лучше сразу уточнить, не может ли он самостоятельно заказать проставление апостиля, или узнать о процедуре такого заверения самим доверителем.

Уже на территории Украины следует перевести доверенность и апостиль на украинский язык, заверив перевод нотариально. После совершения этих действий доверенность можно использовать в Украине.

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