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В ТЦК напомнили особенности военного учета женщин

15:51, 10 апреля 2025
Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время на добровольной основе.
В ТЦК напомнили особенности военного учета женщин
Фото: 24tv.ua
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Харьковский ОТЦК и СП напомнили особенности военного учета женщин.

Отмечается, что женщины, которые годны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту, и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвышего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на военный учет военнообязанных.

В ТЦК подчеркивают, что постановка на военный учет женщин — это не мобилизация женщин-медиков, это обобщение данных о наличии резерва специалистов медицинской сферы в государстве. Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время на добровольной основе (на основании собственноручно написанного заявления на имя руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки).

Учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвышего или высшего образования, которые проводят подготовку женщин по медицинской или фармацевтической специальности, за два месяца до завершения обучения по соответствующей образовательной (научной) программе подают список таких женщин в районные ТЦК и СП, на территории ответственности которых они расположены.

Указанные списки являются основанием для оформления женщинам временного удостоверения военнообязанных (без определения степени их годности для выполнения военной службы и отметки о постановке на учет) и внесения информации в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Выдача временных удостоверений военнообязанных указанным в списках женщинам, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности, осуществляется районным ТЦК и СП, на территории ответственности которого расположены учебные заведения. Срок действия таких удостоверений — 30 суток.

Женщины, которым выдано временное удостоверение военнообязанных (сроком действия 30 суток), должны в семидневный срок с дня получения таких удостоверений прибыть в районный ТЦК и СП, на территории ответственности которого задекларировано/зарегистрировано место их проживания, для постановки на военный учет.

Постановка женщин на военный учет военнообязанных осуществляется после определения их годности к военной службе, внесения персональных данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с последующим оформлением соответствующего военно-учетного документа.

Руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций сообщают соответствующим районным ТЦК и СП о женщинах, работающих в указанных органах, на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоят на военном учете в ТЦК и СП.

Женщины, которые не работают, самостоятельно прибывают в ТЦК и СП по месту проживания для решения вопроса о постановке их на военный учет.

Женщины, которые имеют специальность и/или профессию, связанную с соответствующей военно-учетной специальностью, определенной в перечне, утвержденном Минобороны, кроме тех, кто получил образование по медицинской или фармацевтической специальности, и годны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на военный учет военнообязанных по их желанию на общих основаниях.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада 9 января приняла в целом как закон проект закона 12076 о внесении изменений в Закон «О воинской обязанности и военной службе» относительно особенностей постановки граждан Украины на военный учет призывников и их медицинского осмотра во время прохождения ими базовой общевойсковой подготовки.

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ТЦК воинский учет военный учет женщин

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