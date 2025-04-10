В приложении Киев Цифровой запустили новый сервис, который поможет найти дом для животных

Киев Цифровой запускает сервис «Адопция животных» для поиска новых домов для кошек и собак.

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В городском приложении Киев Цифровой появился новый сервис «Адопция животных», который объединяет приюты города и помогает животным найти новые дома. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Пользователи могут просматривать фото и описания котов и собак, добавлять питомцев в список избранных и делиться их историями в социальных сетях. Сервис доступен в разделе «Городские сервисы» последней версии приложения.

Чтобы взять животное домой, необходимо выбрать его карточку и нажать «Предложить дом». Опекун животного свяжется с пользователем в течение 5 дней для организации знакомства и предоставления ответов на вопросы по уходу. Передача животного происходит согласно правилам приюта, из которого его забирают.

Приюты и опекуны животных, желающие присоединиться к проекту и добавить своих подопечных в приложение, могут зарегистрироваться по инструкции по ссылке.

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