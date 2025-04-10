У застосунку Київ Цифровий запустили новий сервіс, який допоможе знайти дім для тварин

Київ Цифровий запускає сервіс «Адопція тварин» для пошуку нових домівок для котів і собак.

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У міському застосунку Київ Цифровий з'явився новий сервіс «Адопція тварин», який об'єднує притулки міста і допомагає тваринам знайти нові домівки. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Користувачі можуть переглядати фото та описи котів і собак, додавати улюбленців до списку обраних і ділитися їхніми історіями в соціальних мережах. Сервіс доступний в розділі «Міські сервіси» останньої версії застосунку.

Щоб взяти тварину додому, необхідно вибрати її картку та натиснути «Запропонувати дім». Опікун тварини зв'яжеться з користувачем протягом 5 днів для організації знайомства та надання відповідей на питання щодо догляду. Передача тварини відбувається згідно з правилами притулку, з якого її забирають.

Притулки та опікуни тварин, які бажають долучитися до проєкту та додати своїх підопічних у застосунок, можуть зареєструватися за інструкцією за посиланням.

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