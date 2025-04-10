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Тимур Ткаченко уволил Николая Поворозника с должности первого заместителя начальника КГВА

14:50, 10 апреля 2025
Тимур Ткаченко сообщил, что основанием для увольнения стало то, что Николай Поворозник проигнорировал отчет по выдаче и учету пропусков для комендантского часа и создал неблагоприятные условия для работы военной администрации.
Тимур Ткаченко уволил Николая Поворозника с должности первого заместителя начальника КГВА
Фото: kyivcity.gov.ua
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Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что принял решение уволить Николая Поворозника с должности первого заместителя начальника Киевской городской военной администрации.

«Неоднократно имели место факты невыполнения поручений начальника КМВА со стороны господина Поворозника. В частности, он проигнорировал поручение по предоставлению отчета по выдаче и учету пропусков для движения во время комендантского часа. Также первый заместитель, в ведении которого аппарат КГГА, на постоянной основе создает неблагоприятные условия для работы военной администрации. Проекты распоряжений зависают. У нас честный бизнес, и многие предприятия не могут получить статус критически важных, потому что в КГГА документы вместо 10 дней висят месяц и более. Чиновники сами так построили систему, чтобы это было почти невозможно сделать», — заявил он.

Ткаченко добавил, что чиновники КГГА под руководством Поворозника готовят документы как попало, и ему пришлось определить отдельную группу специалистов, которая все проверяет.

«Знаю, что это сделано абсолютно сознательно, чтобы обвинить меня в задержках. Что они и делают.

Следующее. Что касается взаимодействия с военными. За это уже отвечает мой заместитель — боевой офицер.

И самое важное. Господин Поворозник отвечает в КГГА за бюджетную сферу. Более 100 сообщений о нарушениях в закупках от БЭБ только за 2024 год, 8 млрд грн — это к нему. Украдены почти 60 млн грн на услугах для тяжело больных — это к нему.

Поэтому я официально обращусь к правоохранителям. Пусть в установленном порядке определяют: почему не предотвратил?», — добавил он.

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Киев увольнение КГВА

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