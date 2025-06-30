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У Британії юристці відмовили у компенсації за відпустку — суд визнав, що вона не є працівницею

21:44, 30 червня 2025
Суд дійшов висновку, що член трибуналу не укладала трудового договору, а отже не має права на виплати, передбачені для найманих працівників.
У Британії юристці відмовили у компенсації за відпустку — суд визнав, що вона не є працівницею
Фото: unsplash
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У Великій Британії суд із трудових спорів відхилив позов Джорджини Фостер — кваліфікованої юристки, яка обіймає посади в низці трибуналів — про компенсацію невиплаченої відпустки. Причина — жінка не має статусу найманого працівника, а отже не підпадає під дію відповідного законодавства. Про це повідомляє Law Gazette.

Фостер була призначена спеціалісткою у Першому трибуналі у справах ментального здоров’я ще у 2013 році. Згодом її також залучили як члена трибуналу з питань спеціальних освітніх потреб і інвалідності (SEND). Паралельно вона працювала частково як юристка місцевої влади. В офіційному рішенні суду зазначено, що вона має так звану «портфельну кар’єру», тобто поєднує кілька видів зайнятості.

У своїй скарзі до суду Джорджина стверджувала, що, відповідно до законодавства, є працівницею, адже:

  • мала зобов’язання відпрацьовувати мінімум 30 днів на рік;
  • отримувала щомісячну оплату;
  • проходила обов’язкове навчання;
  • була залучена до системи оцінювання роботи;
  • не могла самостійно домовлятися про оплату.

Однак суддя Гіт у письмовому рішенні наголосив: Фостер не укладала трудовий договір, а «обіймала посаду», і, відповідно до Закону про трудові права 1996 року, не може вважатися працівницею.

Він підкреслив, що навіть наявність елементів, характерних для трудових відносин (обов’язків, оплати, навчання), ще не означає, що сторони мали намір укладати саме трудовий контракт. Суддя також зазначив, що Фостер не підпадає під визначення «працівника» і за стандартами права ЄС.

Навіть якби позивачка мала статус працівника, її вимоги щодо відпустки все одно були б відхилені: або як необґрунтовані, або через те, що звернення до суду було подано надто пізно.

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