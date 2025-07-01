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На Закарпатті затримали лікарку, яка ставила ухилянтам фальшиві діагнози

07:36, 1 липня 2025
Фальшиві діагнози допомагали військовозобов’язаним чоловікам безперешкодно перетинати кордон
На Закарпатті затримали лікарку, яка ставила ухилянтам фальшиві діагнози
Фото: dpsu.gov.ua
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На Закарпатті прикордонного загону викрили та затримали 37-річну лікарку, яка сприяла військовозобов’язаним чоловікам у незаконному виїзді за кордон. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Зазначається, що за неправомірну грошову винагороду сімейна лікарка надавала чоловікам фіктивні документи, на підставі яких ті могли перетинати кордон.

Лікарку затримали при отриманні від свого клієнта 8 тисяч доларів хабаря. Правоохоронці задокументували факт передачі цих коштів.

У результаті проведених обшуків правоохоронці виявили та вилучили грошові кошти у іноземній валюті, копії паспортних документів та медичні книжки осіб чоловічої статі, чорнові записи, електронні носії інформації, а також інші предмети та матеріали, які можуть бути доказами протиправної діяльності лікарки.

Наразі їй повідомили про підозру. Зловмисниці загрожує позбавлення волі від семи до дев’яти років з конфіскацією майна.

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Закарпаття Державна прикордонна служба

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