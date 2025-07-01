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На Закарпатье задержали доктора, которая ставила уклонистам фальшивые диагнозы

07:36, 1 июля 2025
Фальшивые диагнозы помогали военнообязанным мужчинам беспрепятственно пересекать границу.
На Закарпатье задержали доктора, которая ставила уклонистам фальшивые диагнозы
Фото: dpsu.gov.ua
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На Закарпатье пограничного отряда разоблачили и задержали 37-летнюю врачиху, которая содействовала военнообязанным мужчинам в незаконном выезде за границу. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Указывается, что за неправомерное денежное вознаграждение семейный врач предоставляла мужчинам фиктивные документы, на основании которых те могли пересекать границу.

Врачиху задержали при получении от своего клиента 8 тысяч долларов взятки. Правоохранители задокументировали факт передачи этих средств.

В результате проведенных обысков правоохранители обнаружили и изъяли денежные средства в иностранной валюте, копии паспортных документов и медицинские книжки лиц мужского пола, черновые записи, электронные носители информации, а также другие предметы и материалы, которые могут быть доказательствами противоправной деятельности врачихи.

В настоящее время ей сообщено о подозрении. Злоумышленнице грозит лишение свободы от семи до девяти лет с конфискацией имущества.

 

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Закарпатье Государственная пограничная служба

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